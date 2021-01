Après avoir été écrasé par Cleveland pendant près de 500 verges et six touchés et toujours en tête dans un thriller de va-et-vient avec des scores élevés, le secondeur vedette de Baltimore, Matthew Judon, l’a bien résumé.

C’est comme ça que le football est, mec, a-t-il déclaré après que les Ravens aient remporté 47-42 le 14 décembre. Vous laissez suffisamment de temps (contre) une bonne attaque, et ils reviennent tout de suite et marquent.

C’est le football de la NFL en 2020, où aucune avance n’est sûre, aucun total de points assez élevé et les records offensifs sont brisés chaque semaine, ce qui est en passe d’être la saison de notation la plus prolifique d’un siècle de football professionnel.

Les raisons de la frénésie de notation sont nombreuses. L’intersaison virtuelle a rendu plus difficile la construction d’une cohésion défensive. Le manque de supporters dans les tribunes a facilité la vie des quarts de route. Les changements de règles qui semblaient désaccentuer la tenue offensive, tandis que la réduction des interférences sur les passes défensives ne faisait que faciliter le pointage. Les entraîneurs amicaux d’Analytics ont été plus agressifs que jamais sur les quatrièmes essais, créant des terrains courts pour les défenses qui ont réussi à s’arrêter ou ont donné aux infractions une chance supplémentaire de réussir.

Tout cela s’est ajouté à des équipes avec une moyenne de 24,7 points par match à l’approche de la semaine 17, plus d’un point de plus que le précédent record de la NFL de 23,4 établi en 2013 et même légèrement en avance sur la saison la plus marquante de l’AFL grand public (24,5 ppg en 1961).

Alors que tous ces facteurs ont conspiré contre les défenses, le quart-arrière des Raiders Derek Carr préfère voir les choses différemment.

Je pense que nous pouvons tous convenir qu’il y a eu beaucoup de bons jeux de quart cette saison, a-t-il déclaré. Vous faites le tour, vous regardez beaucoup d’équipes, vous regardez beaucoup de gars et vous aimez, wow, beaucoup de ces équipes qui marquent, eh bien, ils ont un quart-arrière qui est dans le système depuis un moment ou quelqu’un qui est il y a un mec ou un jeune qui joue bien, quoi que ce soit. Je pense que je voyais plus de cela.

Alors qu’un quart-arrière créditer ses collègues passeurs pour les scores de fugue peut sembler prévisible, il y a plus qu’un peu de vérité dans la théorie.

Une ligue qui a eu du mal à trouver des quarts compétents il n’y a pas si longtemps a beaucoup plus de facilité à occuper des places ces derniers temps. Les équipes de la NFL adoptant davantage les concepts répandus qui ont proliféré tout au long du jeu universitaire, les recrues sont plus capables d’intervenir et de prospérer, comme en témoigne les Chargers Justin Herbert qui ont lancé un record de recrue 28 passes TD cette saison.

Herbert n’est pas seul, rejoint par d’autres dans la foule des 25 ans et moins comme Patrick Mahomes, Josh Allen, Deshaun Watson, Lamar Jackson et Kyler Murray ayant un succès presque immédiat.

L’augmentation du nombre de jeunes quarts signifie également plus de mobiles car la NFL a déjà brisé le record de QB avec 8 754 verges et 118 touchés. C’est plus de 3 000 verges devant le total des quarts de course de 2010, l’année avant que Cam Newton entre dans la NFL, et 38 touchés de plus que la prochaine saison la plus élevée, qui était l’année dernière.

Ils ont eu l’occasion de le faire au début de leur carrière, a déclaré l’entraîneur des Raiders Jon Gruden. La méthode à l’ancienne était de les laisser s’asseoir pendant un an et regarder. Je pense que c’est en partie la raison. Deuxièmement, beaucoup de ces gars sont très talentueux. Ils sont bien plus loin en lançant le ballon, comprenant comment attaquer les défenses. Ils le font toute l’année. Beaucoup de ces gars ont leur propre entraîneur de quart-arrière privé. Donc, ils sont plus avancés, je pense, en termes d’entraînement et en termes de jeu de passes global de nos jours par rapport à il y a 20, 25 ans.

Les quarts arrivent dans la ligue plus préparés, ce qui facilite plus que jamais le jeu de jeunes gars. L’amélioration de l’entraînement et de la nutrition, associée à moins de succès sur les quarts, a aidé les plus âgés comme Tom Brady, Drew Brees, Philip Rivers et Aaron Rodgers à rester à un niveau élevé, offrant à plus d’options de qualité pour les équipes.

Sur les 18 équipes qui entameront la 17e semaine et qui sont encore dans la course aux séries éliminatoires, 13 sont dirigées par des QB qui ont débuté la saison avec 25 ans ou moins ou 37 ans ou plus. Les quarts de la ligue ont affiché une note de 93,7 passeurs, ce qui est en passe de battre le record précédent de 92,9 établi en 2018 et près de 10 points de plus que la marque de 84,1 il y a dix ans.

Voici un aperçu de quelques autres faits et facteurs notables qui expliquent la frénésie de notation:

Les quarts en visite affichent une cote de passeur plus élevée cette saison que les joueurs à domicile avec un score presque identique (24,8 points par match à domicile, 24,6 pour les équipes sur route). Ces notes sont similaires à celles de la saison dernière, lorsque les fans étaient dans les tribunes, mais de 2014 à 2018, les équipes à domicile ont dominé les équipes sur route de 2,3 points par match et avaient une note de passeur supérieure de 3,9 points.

Les équipes sont allées pour cela un record 617 fois en quatrième position, convertissant 336 d’entre elles. Cette agressivité a conduit à seulement 1 781 punts, 378 de moins que la saison dernière avec une semaine à faire. Il y a eu 173 touchés marqués cette saison sur des lecteurs qui comprenaient une quatrième conversion, contre 139 l’an dernier et 105 en 2017, lorsque l’agressivité de l’entraîneur Doug Pedersons a aidé les Eagles à remporter le Super Bowl.

Il y a eu un record de la NFL 30 fois qu’une équipe a perdu un match malgré avoir marqué au moins 30 points, contre 16 la saison dernière. Beaucoup de ces événements se sont produits lors de rassemblements épiques. Les 42 retours à deux chiffres sont les plus importants jusqu’à la semaine 16, et les neuf fois qu’une équipe a gagné après avoir traîné par au moins 17 points est deux de moins qu’un record.

Il y a eu 5,89 pénalités par match contre l’attaque, soit une baisse de plus d’une par match par rapport à la note basse précédente depuis 2000 de 6,95 en 2001. Il y a eu près de 300 pénalités de détention offensive de moins cette saison, tandis que les drapeaux d’interférence de passe sont légèrement en hausse .

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL