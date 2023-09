La NFL s’inquiète des publicités sur les comptes nationalistes blancs

La Ligue nationale de football a répondu jeudi à un récent rapport soulignant que ses publicités avaient été placées sur des flux nationalistes blancs sur la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk, X.

« La NFL dénonce sans équivoque toute forme de discours de haine et n’a absolument aucun lien avec ces individus ou tout groupe promouvant le racisme », a déclaré le porte-parole de la NFL, Brian McCarthy. Discussion sur le football professionnel de NBC Sports. « Dès que cela a été porté à notre attention, nous avons immédiatement fait part de nos préoccupations à X pour comprendre et rectifier le problème. »

La NFL n’a pas indiqué si elle retirerait les publicités de la plate-forme ou si X supprimerait les publicités des comptes nationalistes blancs. L’e-mail de relations de presse de X a répondu par une réponse automatisée lorsque CNBC a demandé un commentaire : « Occupé maintenant, veuillez revenir plus tard. »

Site de surveillance des médias de gauche MediaMatters.org a rendu compte pour la première fois des placements d’annonces mercredi. X partage une partie des revenus publicitaires avec les propriétaires de comptes éligibles dans lesquels des publicités apparaissent, si le propriétaire s’y inscrit. Media Matters a trouvé cinq comptes nationalistes blancs, avec un total d’un million de followers, sur lesquels des publicités de la NFL sont apparues.

Depuis que Musk a acheté l’année dernière la société de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, des groupes de surveillance ont critiqué l’entreprise pour son incapacité à surveiller et à supprimer les discours de haine.

X a riposté en poursuivant en justice le Center for Countering Digital Hate au cours de l’été, arguant que le groupe avait accédé illégalement aux données de l’entreprise pour affirmer que des contenus préjudiciables submergeaient la plateforme. Plus tôt ce mois-ci, le CCDH a publié un nouveau rapport indiquant que X ne parvient toujours pas à supprimer les discours de haine et autres contenus préjudiciables de la plateforme, bien qu’il ait été informé que le contenu violait les règles de la plateforme. lignes directrices sur les conduites haineuses.

La déclaration de la NFL jeudi intervient quelques jours après que Brian Rolapp, directeur des médias et des affaires de la NFL, ait félicité X et sa PDG, Linda Yaccarino. « Ils font un excellent travail en innovant pour améliorer la plateforme pour les fans et les partenaires de la NFL », a-t-il déclaré. posté sur la plateforme.

Yaccarino a eu du mal à répondre à des questions clés concernant l’entreprise, notamment les discours de haine et l’antisémitisme, lors de la conférence Code 2023 de Vox Media mercredi. Interrogé sur les plaintes concernant l’antisémitisme sur la plateforme, Yaccarino a répondu : « Tout le monde mérite d’exprimer son opinion », selon un poste sur X.