La NFL s’engage à mettre fin à la politique de « normalisation de la race » qui supposait que les joueurs noirs « avaient une fonction cérébrale inférieure »

En effet, la politique a rendu plus difficile pour les joueurs noirs de la NFL de démontrer un déclin de leur santé cérébrale qui peut avoir été déclenché par une carrière sur le gril lorsqu’ils ont présenté des demandes d’indemnisation de la ligue.

La politique est en place dans la NFL depuis les années 1990, lorsqu’elle a été créée pour permettre un traitement plus robuste des patients atteints de démence – mais les détracteurs du plan se sont opposés à elle, affirmant qu’elle avait eu un impact négatif sur la capacité des joueurs noirs à réclamer des indemnités dans les cas de commotion cérébrale.

L’annonce de la NFL intervient après que deux joueurs noirs ont déposé une plainte pour droits civils en relation avec la pratique, tandis que des experts médicaux ont également annoncé leur opposition à la politique. En outre, une pétition lancée par un groupe de familles de la NFL abordant l’affaire a recueilli plus de 50 000 signatures et a été remise à un tribunal de Philadelphie après que le procès eut été rejeté par un juge.

« Les mots sont bon marché. Voyons ce qu’ils font« , a déclaré l’ancien joueur de la NFL Ken Jenkins, dont la famille a été impliquée dans l’instigation de la pétition qui a été lancée en soutien à plusieurs anciens joueurs qui auraient des problèmes de santé cérébrale après une carrière dans la NFL.

La NFL, pour sa part, a déclaré avoir formé un nouveau groupe de neuropsychologues pour superviser le problème, qui comprend deux femmes et trois médecins noirs.

« Les normes de remplacement seront appliquées prospectivement et rétrospectivement pour les joueurs qui se seraient autrement qualifiés pour une récompense sans l’application de normes basées sur la race.« , a déclaré mercredi la NFL dans un communiqué.

L’avocat Christopher Seeger, qui a négocié des règlements avec la NFL dans le passé, a déclaré cette année qu’il n’avait vu aucun cas de préjugés raciaux dans des affaires antérieures – mais a retiré ces commentaires cette semaine.

« Je suis désolé pour la douleur que cet épisode a causée aux anciens joueurs noirs et à leurs familles, » il a dit. « En fin de compte, ce règlement ne fonctionne que si les anciens joueurs y croient, et mon objectif est de regagner leur confiance et de veiller à ce que la NFL soit pleinement tenue de rendre des comptes.. »

La NFL avait également noté que la politique était conçue « arrêter les biais dans les tests, ne pas les perpétuer » – mais il avait également fait appel auparavant des affaires de règlement si le jugement d’un professionnel de la santé sur un joueur n’avait pas été ajusté pour indiquer sa race.

Les anciens Steelers de Pittsburgh Kevin Henry et Najeh Davenport, qui avaient tous deux déposé une plainte, ont été refusés après une enquête, mais affirment qu’ils auraient pu prétendre à une récompense financière dans leurs circonstances s’ils avaient été blancs.

Les derniers chiffres indiquent que plus de 2 000 anciens joueurs de la NFL ont déposé des réclamations à la suite de diagnostics de démence, mais seulement environ un quart de ces réclamations ont abouti.

Un règlement précédent émis par la NFL s’élevait en moyenne à 516 000 $ pour les joueurs atteints de démence précoce et à 715 000 $ pour ceux atteints de démence modérée. À l’époque, cela a essentiellement mis fin à une série de milliers de poursuites individuelles qui soutenaient que la NFL avait délibérément caché des informations concernant les risques potentiels pour la santé du cerveau qui peuvent souvent aller de pair avec une carrière dans la NFL.