La NFL sélectionnera un nouveau partenaire Sunday Ticket d’ici l’automne, a déclaré le commissaire Roger Goodell

Le commissaire de la NFL Roger Goodell lors du match de football de la NFL entre les Dolphins de Miami et les Colts d’Indianapolis le 3 octobre 2021 au Hard Rock Stadium de Miami, en Floride.

La Ligue nationale de football prévoit de sélectionner un service de streaming comme nouveau partenaire Sunday Ticket et choisira un gagnant d’ici l’automne, a déclaré vendredi le commissaire Roger Goodell.

“Je crois clairement que nous allons passer à un service de streaming”, a déclaré Goodell à Julia Boorstin de CNBC dans une interview exclusive à la conférence Allen & Co. Sun Valley dans l’Idaho. “Je pense que c’est mieux pour les consommateurs à ce stade.”

Apple, Amazon et Disney, qui possède ESPN +, ont tous soumis des offres pour être le distributeur exclusif de Sunday Ticket de la ligue, a rapporté CNBC le mois dernier. Goodell a confirmé que des discussions étaient en cours depuis plus d’un an pour trouver un nouveau partenaire pour remplacer DirecTV, dont le contrat avec la ligue se termine après cette saison.

Sunday Ticket est le seul moyen pour les fans de regarder en direct les matchs de la NFL le dimanche après-midi en dehors de ce qui est diffusé sur leurs marchés locaux sur CBS et FOX. DirecTV a payé 1,5 milliard de dollars pour les droits annuels. La NFL veut maintenant plus de 2 milliards de dollars par an, a rapporté CNBC.

Un langage contractuel avec CBS et Fox empêcherait tout service de streaming de facturer aux fans beaucoup moins que le coût actuel de 300 $ pour Sunday Ticket, a rapporté CNBC.

DirecTV ne propose pas de renouveler le package mais est prêt à s’associer au gagnant, a rapporté CNBC. Dans son accord actuel avec la NFL, DirecTV oblige les clients qui s’inscrivent à Sunday Ticket à s’inscrire également à son service de télévision payante, à de rares exceptions près.. Cette exigence disparaîtra avec un nouveau partenaire de service de streaming, ouvrant potentiellement Sunday Ticket à un public beaucoup plus large.

Goodell a noté que de nombreuses personnes qui regardent des matchs sur un service de streaming ne sont pas abonnées à la télévision payante traditionnelle, ce qui permet à la ligue de capter un public plus large en déplaçant Sunday Ticket vers un fournisseur numérique.

“Nous croyons vraiment que ces nouvelles plateformes nous donnent la capacité d’innover là où nous en sommes aujourd’hui”, a déclaré Goodell. “Cela le rend évidemment plus accessible à nos consommateurs, en particulier les jeunes, qui sont ceux que nous voulons vraiment atteindre. Je pense que cela le rendra plus accessible aux fans. Je pense que ce sera une meilleure expérience pour les fans. “