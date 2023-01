La NFL se soucie plus de visser les Lions que de protéger les médecins de l’équipe

Le porteur de ballon des Lions de Detroit, Jamaal Williams, a reçu une punition plus sévère pour avoir dansé que le secondeur des Packers de Green Bay, Quay Walker, pour avoir bousculé un entraîneur.

Les Lions de Detroit ont terminé leur saison sur une note positive après avoir éliminé le rival Green Bay Packers des éliminatoires. Mais cela s’est détérioré étant donné que les Lions ont également raté les séries éliminatoires en raison de la défaite des Seahawks de Seattle contre les Rams de Los Angeles. L’arbitrage dans ce match a été critiqué par les fans et même par les dirigeants rivaux. Ces dirigeants pensent que les appels dans ce match ont aidé les Seahawks à gagner, coûtant ainsi aux Lions leur première place en séries éliminatoires depuis 2016.

Maintenant, il y a encore plus de raisons pour que la base de fans des Lions soit en colère contre la NFL.

La ligue a prononcé ses sanctions samedi et il a été déterminé que le porteur de ballon de Detroit Jamaal Williams avait été condamné à une amende de 18 566 $ pour ses célébrations de la hanche pivotante lors de ses deux touchés dans le match des Packers. Williams n’a été pénalisé pour aucune danse pendant le match.

Pendant ce temps, le secondeur recrue des Packers, Quay Walker, a été condamné à une amende de 13 261 $ pour avoir bousculé un membre du personnel d’entraînement de Detroit.

Vous avez bien lu, un joueur a été condamné à plus d’amende pour une danse de touché qu’un joueur pour avoir bousculé un entraîneur.

L’incident impliquant Walker s’est produit en seconde période après que le personnel d’entraînement ait vérifié le porteur de ballon D’Andre Swift, qui a reçu un coup de coude à la tête par le joueur de ligne défensif Jarran Reed (qui n’a pas été pénalisé). Alors que le Dr T. Sean Lynch est allé voir Swift et a essayé de dépasser Walker, le secondeur recrue l’a poussé dans le dos. Walker a reçu une pénalité pour conduite antisportive et a été expulsé du match.

C’était la deuxième fois que Walker était expulsé pour bousculade. De retour à la semaine 8, Walker a poussé un joueur inactif de l’équipe d’entraînement sur les Bills de Buffalo. Cela lui a également valu une expulsion.

Walker s’est excusé le lendemain du match de la semaine 18 sur Twitter, exprimant ses regrets pour ses actions. Voici ce qu’il a dit dans ses tweets :

“Je veux m’excuser publiquement pour ce qui s’est passé dimanche soir. J’ai de nouveau réagi à mes émotions et j’ai pris l’entière responsabilité de prendre une autre décision stupide. Depuis, je me suis demandé pourquoi j’ai fait ce que j’ai fait alors que l’entraîneur faisait son travail !! J’ai eu tort!!

“Je comprends que je dois faire face à tout ce qui vient avec la décision que j’ai prise et je paie définitivement pour cela maintenant.

« Aussi pour expliquer ma frustration dans le tunnel. Je n’étais pas contrarié d’avoir été expulsé, je savais juste que j’avais encore foiré et que j’avais tort pour ce que j’avais fait et je ne pouvais pas croire que je l’avais fait à nouveau. Aux lions de Detroit et à tout le personnel d’entraînement, y compris la personne à qui j’ai fait ça aussi. Je suis désolé.