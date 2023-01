La NFL se mobilise pour soutenir Bill Hamlin tombé alors que son état s’améliore

Alors qu’un Damar Hamlin sous sédation était allongé devant lui dans un lit d’hôpital de Cincinnati entouré de machines qui l’alimentaient en oxygène et en liquides, la sécurité des Colts d’Indianapolis, Rodney Thomas, a adressé quelques mots d’encouragement à son ami.

« Je lui ai juste dit, je l’ai eu. C’est tout », a déclaré Thomas mercredi. “Je dis juste la même chose: je l’ai couvert et tu vas t’en sortir.”

Peu importait à Thomas que la sécurité des Buffalo Bills puisse l’entendre. Le plus important pour Thomas, qui a fait le trajet de deux heures d’Indianapolis à Cincinnati, était d’être aux côtés de Hamlin – son ancien coéquipier de lycée à Pittsburgh – et de la famille du joueur.

“Cela m’a simplement calmé et a rendu ce voyage de retour beaucoup plus facile”, a déclaré Thomas. «Je pourrais simplement rentrer à la maison et je pourrais simplement savoir qu’il va être hétéro. Je l’ai. Le monde l’a.

Deux jours après que le cœur de Hamlin, âgé de 24 ans, s’est arrêté et qu’il a dû être réanimé sur le terrain lors d’un match contre les Bengals, une immense vague de soutien s’est poursuivie.

Après que les fans aient tenu des veillées à Cincinnati et au domicile des Bills à Orchard Park, New York, mardi, il était temps pour la communauté de la NFL – ceux qui connaissent Hamlin et ceux qui n’avaient jamais entendu parler de lui avant lundi – d’exprimer son soutien avec la plupart équipes de retour à l’entraînement.

Bien qu’il soit toujours sous sédation, le rétablissement de Hamlin après un arrêt cardiaque continue d’évoluer dans “une direction positive”, a déclaré par téléphone le représentant marketing du joueur, Jordon Rooney, à l’Associated Press.

“Nous restons tous optimistes”, a déclaré Rooney, ajoutant que la famille de Hamlin lui avait demandé de ne pas entrer dans les détails.

Les Bills ont déclaré que Hamlin était toujours dans un état critique mais montrait des signes d’amélioration. Ils ont dit qu’il devait rester en soins intensifs.

Rooney a déclaré que la famille de Hamlin a été encouragée par les paroles et les actes de gentillesse que le joueur de deuxième année a reçus depuis son transport en ambulance au centre médical de l’Université de Cincinnati.

“Ils sont ravis en ce moment”, a déclaré Rooney. « Damar est toujours leur première préoccupation. Mais pour eux, ils regardent toujours comment ils peuvent transformer une situation quelque peu troublante en une bonne situation. Le rebond de cela, pour lui et sa famille, va être incroyable.

La famille découvre rapidement à quel point Hamlin a fait bonne impression.

L’entraîneur des Giants de New York et ancien coordinateur offensif des Bills, Brian Daboll, portait une casquette avec le n ° 3 de Hamlin dessus.

Le plaqueur défensif des Vikings du Minnesota, Harrison Phillips, a fait livrer un dîner à l’hôpital pour la famille et le personnel médical de Hamlin.

“Damar était proche de mon casier et quand j’ai passé mon temps à Buffalo et aidé avec ma fondation à cause de sa nature généreuse”, a déclaré Phillips, qui a passé ses quatre premières saisons avec Buffalo avant de signer avec Minnesota. “Mais j’ai été un peu surpris du nombre de personnes qui n’ont aucun lien avec lui ou avec Buffalo, et à quel point elles sont touchées parce que nous sommes une fraternité.”

À Denver, le demi de coin recrue Damarri Mathis était trop mal à l’aise de s’adresser aux Broncos à propos de Hamlin, son ancien coéquipier de l’Université de Pittsburgh. L’entraîneur par intérim Jerry Rosburg a pris la parole pour lui.

“À Damar Hamlin des Buffalo Bills, Damarri Mathis, votre coéquipier, notre coéquipier, nous a tout dit sur vous”, a déclaré Rosburg. « Il nous a parlé de votre caractère élevé et de votre gentillesse. Et il nous a parlé de votre incroyable capacité à amener les gens à un engagement aimant envers les autres, au service communautaire et à élever les autres. C’est une chose remarquable. Alors, aujourd’hui, Damar, nous t’honorons.

Les Bills, quant à eux, subissaient encore le choc de voir leur coéquipier s’effondrer sur le terrain après avoir effectué un tacle, le cœur ne battant plus.

Après être rentrés chez eux tôt mardi une fois le match suspendu, les Bills ont tenu des réunions et un entraînement sans aucune disponibilité médiatique mercredi. Ils devraient reprendre l’entraînement jeudi avant leur match à domicile contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche.

Le vice-président exécutif de la NFL, Troy Vincent, a déclaré que ses discussions avec l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, se sont concentrées uniquement sur la santé mentale et sur la façon dont McDermott et l’équipe gèrent ce qui s’est passé.

“C’est dur. Et l’entraîneur se bat toujours », a déclaré Vincent, sa voix se brisant.

Les Patriots ont également repoussé leur disponibilité médiatique à jeudi et ont noté que la NFL avait approuvé de donner aux deux équipes une journée supplémentaire « en raison de ces circonstances uniques ».

Ce qui reste incertain, c’est si la NFL reprogrammera le match des Bills contre les Bengals, ce qui a des implications majeures pour déterminer la première place de l’AFC. Les séries éliminatoires devraient s’ouvrir le 14 janvier.

Les Chiefs (13-3) ont une avance d’un demi-match sur Buffalo (12-3), les Bills possédant le bris d’égalité après avoir battu Kansas City cette saison. Les Bengals (11-4) sont actuellement la troisième tête de série et ont également battu les Chiefs.

Hamlin a été blessé au premier quart lorsqu’il a été frappé à la poitrine alors qu’il effectuait ce qui semblait être un plaquage de routine du receveur des Bengals Tee Higgins. Hamlin s’est brièvement levé et a ajusté son masque facial avant de s’effondrer en arrière.

Hamlin a été sélectionné par Buffalo au sixième tour du repêchage de 2021 de Pitt. Il a passé sa saison recrue limitée à des rôles d’équipes spéciales et a repris le poste de sécurité de départ lors de la semaine 3 à la place du vétéran Micah Hyde, qui reste à l’écart d’une blessure au cou.

Les fans, les propriétaires d’équipe et les joueurs – dont Tom Brady et Russell Wilson – ont fait des dons à la Hamlin’s Chasing M’s Foundation, qui avait recueilli plus de 6,6 millions de dollars mercredi en fin d’après-midi.

« Damar voudrait utiliser cela pour aider d’autres personnes. Il détesterait que toute son attention soit uniquement sur lui et qu’il n’y ait pas de résultat positif », a déclaré Rooney aux journalistes à l’hôpital. « Alors, je veux dire, c’est Damar. Je veux dire, toute sa vie est consacrée à fournir et à servir les autres. C’est juste qui il est.

—John Wawrow, Associated Press

FootballNFL