Convenant au match de championnat du sport le plus populaire du pays, le Super Bowl est bien plus que du football.

Oui, qui remporte le championnat de la NFL est ce que les fans se souviennent le plus. Pour des centaines, voire des milliers d’autres, l’héritage du Super Bowl s’étend bien au-delà du terrain.

Pendant la pandémie, l’organisation des efforts caritatifs et communautaires annuels de la ligue avant et pendant son dernier match a nécessité un peu de brouillage. La NFL est déterminée à ce que ces initiatives restent percutantes dans la région de Tampa Bay.

«En raison de la pandémie de cette année, nous avons définitivement dû faire pivoter notre réflexion sur les événements communautaires, qui sont généralement un excellent moyen de dialoguer avec la NFL dans une ville du Super Bowl, explique Melissa Schiller, directrice des relations communautaires de la ligue. Nous avons dû les transformer en événements virtuels et également nous assurer que ceux qui ont lieu (dans la région de Tampa) sont conformes au COVID-19. »

L’un des plus grands événements de la semaine du Super Bowl est la journée NFL PLAY 60 consacrée à la santé et au bien-être des jeunes, organisée en partenariat avec l’American Heart Association. Habituellement, environ 2 000 jeunes participent localement à un festival de football qui consiste à apprendre, à participer et à s’amuser. En raison de la pandémie, l’événement est devenu virtuel et a été ouvert à l’échelle nationale. Plus de 100 000 jeunes se sont inscrits à l’événement mercredi.

Nous créons une expérience d’une heure avec les enfants, qu’ils soient en classe ou à la maison, à laquelle ils peuvent vraiment se connecter et s’engager, dit Schiller.

Mercredi, grâce à l’initiative Inspire Change de la NFL, les élèves du Jefferson High School participeront au programme d’histoire afro-américaine 306 d’EVERFI. Ils discuteront des pionniers noirs en affaires avec un panel qui comprendra des joueurs de la NFL. Financé par la ligue, le programme EVERFI 306 fournit des écoles du pays qui, autrement, n’auraient pas les ressources nécessaires pour un programme d’histoire numérique afro-américain.

Certains étudiants seront sur place, tandis que d’autres verront la conversation virtuellement. Les panélistes invités rejoindront la classe à distance. Dans le cadre des efforts visant à réduire la fracture numérique, la NFL, en collaboration avec la Hillsborough Education Foundation, apportera une contribution pour aider les étudiants de Tampa Bay. Bose, partenaire de la NFL, fait également don d’écouteurs antibruit à la Jefferson High School pour répondre à leurs besoins technologiques dans le cadre de cet événement.

La façon dont (la semaine du Super Bowl) a changé les choses sur le front de la justice sociale, certains événements sont virtuels et d’autres en personne, explique Clare Graff, directrice principale de la responsabilité sociale et des affaires communautaires de la NFL. Et aussi le sujet que la pandémie a mis en lumière est la fracture numérique et la façon dont les enfants ont du mal à se connecter dans les communautés dans le besoin. Nous avons fait pivoter notre objectif.

Le programme de subventions pour l’héritage du Super Bowl dans lequel la Fondation NFL fait une contribution de 1 million de dollars pour améliorer les communautés locales.Le comité hôte du Super Bowl aura une conférence de presse sur place deux jours avant le match. Les subventions appuieront Forever 55, la principale initiative d’héritage social du comité hôte, et se concentreront sur l’éducation de la petite enfance; l’insécurité alimentaire; familles à risque, sans abri et vétérans; santé et bien-être; durabilité; et justice systémique.

Du côté de la Fondation NFL, c’est certainement le cas que nous avons augmenté notre soutien financier, explique Alexia Gallagher, vice-présidente de la philanthropie et directrice générale de la fondation. C’est important, plus que jamais. Je ne voyais pas d’autres donateurs qui ne pouvaient pas non plus le faire.

Dans le cadre du programme Huddle to Tackle Hunger, la fondation a engagé 250 000 $ pour Feeding Tampa Bay afin de lutter contre l’insécurité alimentaire dans la région. La subvention aidera à soutenir les restaurants locaux qui ont été considérablement touchés par le COVID-19 et à fournir des repas à ceux qui en ont besoin. Le programme durera 44 semaines après le Super Bowl.

Deux événements de bénévolat encourageront les résidents locaux à s’inscrire pour faire du bénévolat avec Feeding Tampa Bay pour aider à lutter contre la faim au sein de leur communauté, en s’occupant de tâches telles que l’emballage et la distribution des aliments.

Sachant comment la pandémie a frappé si durement les communautés, et ce que nous faisons par rapport au Super Bowl, c’est offrir ce retour à cette communauté, dit Gallagher, il était important de faire quelque chose d’un peu différent pour vraiment aider à soutenir la communauté et la population qui est lutte contre la faim et soutien aux restaurants.

Au stade Raymond James, le jour du match, un programme de découpage Fans In The Stands amassera des fonds. Pour 100 $, les fans peuvent télécharger une photo d’eux-mêmes ou de quelqu’un qu’ils considèrent comme un héros, et la découpe mettra en vedette cette personne. Des découpes seront installées dans tout le stade entre des groupes de supporters ayant reçu des billets.

Avec l’achat d’une découpe, les fans seront inscrits pour gagner deux billets pour le Super Bowl 2022 à Los Angeles.

Les bénéfices seront reversés à Feeding Tampa Bay au nom des Buccaneers et à City Year au nom des Chiefs.

Je pense que la pandémie, pour le meilleur ou pour le pire, nous a tous amenés en tant qu’employés, parents et enseignants à être créatifs et à faire les choses différemment, dit Graf. Il y a eu beaucoup de réductions d’effectifs en raison de COVID, mais cela nous a tous rendus plus créatifs.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL