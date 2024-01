La NFL répond aux efforts visant à contrer la spéculation, la méfiance et les accusations de trucage de jeux

Avant que la NFL n’aime le jeu, elle le détestait. Et pour une bonne raison.

En 2012, lorsque la NFL s’est opposée avec véhémence aux efforts juridiques visant à abroger la loi fédérale qui empêchait la propagation des paris sportifs au-delà du Nevada, le commissaire Roger Goodell a déclaré ceci : « Si le jeu est autorisé librement lors d’événements sportifs, les incidents normaux du jeu tels que les mauvais snaps , les passes abandonnées, les revirements, les pénalités et les appels de jeu alimenteront inévitablement la spéculation, la méfiance et les accusations de partage de points ou de trucage de match.

Mardi, la NFL a organisé une vidéoconférence « pour discuter des paris sportifs légalisés, de sa position de leader en faveur du jeu responsable et du retour de la ligue à Las Vegas après des événements réussis là-bas avec le repêchage de la NFL en 2022 et les Jeux du Pro Bowl en 2023 ». Au cours de l’appel, j’ai posé une question au vice-président exécutif des communications, des affaires publiques et des politiques de la NFL, Jeff Miller. J’ai lu la citation de Goodell de 2012, puis j’ai demandé ceci : « La NFL croit-elle que des spéculations ont lieu actuellement, et que fait la NFL pour les contrer ou les empêcher ?

Voici la réponse complète de Miller :

“J’ai d’ailleurs témoigné de quelque chose de similaire devant la législature du Delaware au début de ma carrière dans la NFL, lorsque cet État essayait de légaliser les paris sportifs”, a déclaré Miller. “Et je pense . . . votre point concerne toute la thèse dont je pense que nous avons discuté au début, du moins je l’ai fait et [NFL sports betting manager] David [Highhill] ce que nous avons fait, c’est-à-dire que dans un monde où les paris sportifs sont légalisés et où les possibilités de pari sportif se multiplient, nous devons penser le problème différemment, car le défi est le même, et vous l’avez bien souligné lorsque vous avez cité le commissaire , c’est-à-dire que nous devons nous assurer que les gens voient le jeu et apprécient son intégrité de la même manière qu’avant.

« Il y a donc différentes manières de procéder, et David a parlé de certaines d’entre elles. Tout d’abord, nous formons en profondeur plus de 17 000 personnes, toutes les personnes associées au jeu, et je pense que vous le savez bien et beaucoup de gens le savent maintenant et nous devons continuer à le répéter et nous devons nous améliorer, si nous sommes pas assez bien maintenant. Nous devons travailler avec des partenaires dans le domaine des paris sportifs légalisés qui nous donnent l’occasion de mieux le comprendre et de voir où se trouvent les faiblesses potentielles.

« Nous avons été actifs et continuons d’être actifs dans la défense des lois des États qui protègent les consommateurs, car nous avons besoin d’environnements réglementaires et d’application dans ces États, donc s’il y a des problèmes, il y aura plus d’yeux qui les surveillent comme n’importe quelle autre entreprise légalisée qui a limites. Et là où il existe des environnements réglementaires étatiques et des mécanismes d’application. Et nous allons continuer à faire tout cela. Et une partie de cela aussi est la discipline, ce qui je pense est juste parce que nous voulons envoyer le bon message et je mettrais cela sous l’aspect éducatif de cela, mais le dernier point que j’ai soulevé — et Mike, vous savez, c’est ceci ce genre de chose maintenant que nous le faisons et en parlons à autant de personnes que possible. Il y a un élément de transparence dans ce que nous faisons et j’espère que cela générera de la confiance parmi nos fans ou même parmi les observateurs occasionnels qui ont soulevé la même question que vous venez de soulever pour s’assurer que lorsqu’ils regarderont le match une semaine à partir de dimanche, il y a Il ne fait aucun doute dans leur esprit que l’intégrité du jeu est la principale préoccupation de l’approche de la NFL dans un monde où les paris sportifs sont légaux, alors qu’ils ne devraient pas l’être. Et donc, ce genre de conversation où nous devons faire face à des questions comme les vôtres est exactement la raison pour laquelle nous le faisons et profitons des gens qui posent des questions difficiles, afin que nous puissions réfléchir encore plus loin au travail que nous faisons pour voir si nous devons l’améliorer.

Miller en a dit beaucoup. Une chose qu’il n’a pas dit, c’est si la NFL est témoin de « spéculations, méfiance et accusations de partage de points ou de matchs truqués ». (J’ai essayé de poser une question de suivi, mais le processus était passé au participant suivant. J’ai depuis envoyé plusieurs e-mails à la NFL soulevant ce point. La ligue n’a pas répondu.)

La question cruciale est de savoir si la NFL remarque « des spéculations, de la méfiance et des accusations de partage de points ou de trucage de matchs » découlant d’« incidents normaux du jeu ». Au niveau le plus élémentaire, cela montre si les efforts visant à contrer ou à empêcher une telle spéculation fonctionnent ou non.

Cela montre également si la ligue est véritablement connectée aux fans et aux adeptes du jeu. Si la ligue disait, par exemple, qu’elle ne remarque pas « les spéculations, la méfiance et les accusations de partage de points ou de matchs truqués », certains (comme moi) diraient que la ligue est désespérément déconnectée.

Nous le remarquons partout. Même s’il y avait beaucoup de gens avec des chapeaux en aluminium avant la légalisation des paris sportifs, la situation est bien pire aujourd’hui. Tout le monde a une théorie du complot sur l’issue des matchs de football et/ou sur la motivation des « incidents normaux ». La possibilité de parier sur des jeux – et la décision de la NFL de récupérer chaque dollar provenant de partenariats avec les paris sportifs – ne font qu’empirer les choses.

Goodell avait raison. La spéculation, la méfiance et les accusations de trucage de jeux se produisent. Même si la NFL parvient à sauvegarder la réalité de l’intégrité, ce n’est pas la perception universelle.

Hormis le fait que la NFL admettra qu’elle remarque « des spéculations, de la méfiance et des accusations de partage de points ou de trucage de matchs », la réponse de Miller ne comprenait rien sur l’amélioration ou le renforcement de l’arbitrage. Il sera franchement impossible pour la ligue de contrer correctement « la spéculation, la méfiance et les accusations de partage de points ou de matchs truqués » sans donner l’impression qu’elle fait davantage pour améliorer la fonction des arbitres.

La première étape pour la ligue est de reconnaître si, presque depuis des années depuis l’ouverture des vannes du jeu État par État, la NFL remarque « des spéculations, de la méfiance et des accusations de partage de points ou de trucage de jeux », comme Goodell le craignait une douzaine. il y a des années. Pour l’instant, cette question reste sans réponse.

La prochaine étape consiste à ajouter un peu plus de viande dans toutes les salades de mots visant à résoudre une question difficile et à espérer que la prochaine sera une balle molle lente.