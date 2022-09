La NFL remplace le Pro Bowl par du flag football et des compétitions d’habiletés

La signalisation du NFL Pro Bowl est visible au stade Allegiant le dimanche 6 février 2022 à Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images)

La NFL a déclaré qu’elle éliminait le Pro Bowl au profit d’une semaine de compétitions d’habiletés et d’un match de flag football.

Dans ce qu’on appelle maintenant “The Pro Bowl Games”, les joueurs des deux conférences présenteront leurs talents footballistiques et non footballistiques dans une série d’événements compétitifs d’une semaine, remplaçant le jeu Pro Bowl à contact complet qui a débuté en 1951.

L’événement de plusieurs jours se tiendra à Las Vegas en février et se terminera par un match de flag-football qui aura lieu au stade Allegiant, où jouent les Las Vegas Raiders.

Au cours des dernières années, le Pro Bowl a souvent été critiqué pour le fait que les joueurs ne jouent pas au mieux de leurs capacités, afin d’éviter les blessures. L’année dernière, la NFL a prolongé sa saison régulière d’un match. La NFL tente également d’amplifier le flag football, une partie croissante de l’avenir de l’organisation.

The Associated Press signalé pour la première fois la nouvelle lundi.

Plus tôt cette année, la ligue a déclaré qu’elle visait à faire croître son activité internationale à 1 milliard de dollars par an. Dans ce cadre, la NFL a fait pression pour que le flag football soit inclus dans les Jeux olympiques d’été, dans le but de commencer en 2028.

L’été dernier, la NFL s’est associée à la Fédération internationale de football américain pour amener le flag-football aux “Jeux mondiaux”, un événement international qui présente des jeux qui n’étaient pas inclus dans les Jeux olympiques, à Birmingham, en Alabama.

La ligue a déclaré dans le communiqué de lundi que le flag football est “une priorité croissante pour l’organisation” et “un élément essentiel de la stratégie de participation et de développement de la NFL, en raison de ses qualités hautement accessibles et inclusives”. Le football de drapeau sera intégré dans d’autres parties des événements de plusieurs jours.

La ligue a déclaré que le calendrier d’une semaine et d’autres détails seront publiés plus tard dans la saison de football.

Le réseau de diffusion de Disney, ABC, et sa chaîne câblée ESPN diffuseront le match de flag-football prévu pour le 5 février, et la NFL a déclaré qu’elle travaillait avec d’autres partenaires pour programmer les jours de compétitions.

Omaha Productions de Peyton Manning aura également de la peau dans le jeu car cela aidera à façonner la programmation tout au long de la semaine, a déclaré la NFL dans un communiqué. Manning fera également partie du personnel d’entraîneurs pour le match de flag-football.

Manning et son frère Eli, tous deux quarts à la retraite de la NFL, ont connu du succès en tant que co-animateurs d’une émission télévisée alternative “Monday Night Football” pour ESPN2.

L’actualité du Pro Bowl fait suite à la révélation que Rihanna va en tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowldésormais sponsorisé par Apple, le 12 février.

– CNBC Jessica Doré contribué à ce rapport.