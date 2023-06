La NFL remet l’accent sur les politiques de jeu au milieu d’une augmentation des violations

La NFL a tenu une vidéoconférence mardi pour expliquer les choses à faire et à ne pas faire concernant les politiques de jeu de la ligue au milieu d’une augmentation des violations des joueurs. Voici ce que vous devez savoir :

La NFL a six règles de jeu clés pour les joueurs : 1) Ne pariez pas sur la NFL, 2) Ne jouez pas dans les installations de votre équipe, lorsque vous voyagez pour un match sur la route ou que vous séjournez dans un hôtel de l’équipe, 3) Ne pas demandez à quelqu’un de parier pour vous, 4) Ne partagez pas les « informations privilégiées » de l’équipe, 5) N’entrez pas dans un paris sportifs pendant la saison de jeu de la NFL, 6) Ne jouez pas au football imaginaire tous les jours.

Tous les autres non-joueurs qui sont employés par une équipe de la NFL, y compris les entraîneurs, sont interdits de paris sportifs. Ils ne peuvent pas parier sur des matchs non-NFL, et ils ne peuvent pas parier en dehors des installations de l’équipe.

Une nouvelle règle cette année exige que les recrues assistent à une « séance de formation obligatoire » concernant les politiques de paris de la ligue.

La NFL est alertée chaque fois qu’un joueur utilise une application de jeu mobile sur son téléphone, selon la vice-présidente et responsable de la conformité de la NFL, Sabrina Perel.

Un paysage changeant

Les joueurs de la NFL ont dû respecter les politiques de jeu depuis la création de la ligue il y a plus d’un siècle, mais le paysage a beaucoup changé depuis lors, surtout ces dernières années. La loi de 1992 sur la protection des sports professionnels et amateurs a essentiellement interdit les paris sportifs dans tout le pays, à l’exception du Nevada et de quelques autres endroits, mais une décision de la Cour suprême en mai 2018 a annulé cette loi et a permis aux États de créer leurs propres lois sur les paris.

Dans l’état actuel des choses, 39 États ont légalisé les paris sportifs, et le vice-président exécutif de la NFL chargé des communications, des affaires publiques et de la politique, Jeff Miller, estime que le jeu plus répandu et les progrès de la technologie ont permis aux gens – y compris les joueurs – de parier à tout moment et lieu.

« Quelques touches et tout d’un coup, vous pouvez parier sur de nombreuses choses différentes », a déclaré Miller. « (Cela) n’était pas disponible il y a quelques années. … Ce qui signifie pour nous, en tant que ligue sportive où l’intégrité du jeu est le principe le plus élevé, nous devons être réfléchis et prudents et examiner comment nous partageons les informations et éduquons les gens sur les règles qui les régissent.

Éducation et suivi

Perel a déclaré que la NFL rencontrait les équipes chaque année pour discuter des politiques de jeu de la ligue. Il y a un diaporama des règles qui dure environ 30 minutes, et les participants sont encouragés à poser des questions tout au long et à la fin. Perel a déclaré que la ligue avait rencontré 14 équipes jusqu’à présent cette intersaison et que des visites en personne étaient prévues avec six autres équipes lorsque le camp d’entraînement commencera le mois prochain.

L’un des sujets abordés dans ces présentations est le football fantastique, que la NFL ne considère pas comme un jeu d’argent. Il est interdit aux joueurs de jouer quotidiennement au football fantastique, mais ils peuvent participer au football fantastique tout au long de la saison avec une limite de prix de 250 $ par an. Perel a déclaré que la restriction sur le football Fantasy quotidien est due au fait que les joueurs auraient plus d’informations privilégiées sur une base hebdomadaire qui pourraient influencer leurs alignements et leur donner le dessus sur un résultat potentiel.

Quelques autres domaines de clarification qui ont été soulevés lors des visites, par Perel :

En plus des jeux, les joueurs ne peuvent parier sur aucun événement de la NFL, y compris le repêchage, la moissonneuse-batteuse, le Pro Bowl, les événements du drapeau de la NFL et les honneurs de la NFL.

Il est interdit aux joueurs de la NFL d’entrer dans un bookmaker pendant le calendrier de la saison à l’échelle de la ligue, pas seulement à la fin de la saison de leur équipe. Par exemple, si l’équipe d’un joueur ne fait pas les séries éliminatoires ou est éliminée tôt, un joueur ne peut pas commencer à parier sur d’autres matchs de la NFL. Perel a déclaré que la saison de jeu de la NFL, telle qu’elle est décrite aux joueurs, commence par le match de pré-saison du Temple de la renommée et se termine par le Super Bowl.

La NFL suit les téléphones des joueurs, et bien que les politiques de la NFL ne s’étendent pas aux membres de la famille et aux associés, la ligue est informée de tous les paris NFL placés au domicile d’un joueur. « Il se peut que nous revenions et que nous vous posions des questions à ce sujet parce que nous allons recevoir un ping à cause de la technologie de géolocalisation », a déclaré Perell. « (Le joueur) ne devrait pas y être impliqué, et il est tout aussi important que vous n’ayez partagé aucune information privilégiée pendant qu’il place ce pari. »

Les joueurs sont surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les ressources internes de la NFL et des « fournisseurs tiers », selon Perel. Elle a ajouté que la ligue s’adapte constamment pour suivre le monde en constante évolution et en constante évolution des paris sportifs.

Message reçu?

Calvin Ridley est devenu l’affiche de la politique de jeu de la NFL lorsque le receveur des Falcons de l’époque a placé des paris sur les matchs de son équipe alors qu’il était blessé en 2021. Il a été suspendu pour toute la saison 2022, perdant 11,1 millions de dollars de salaire, avant d’être échangé aux Jaguars. et réintégré par la ligue en mars 2023.

Cependant, le faux pas de Ridley n’a pas évincé les violations de jeu parmi les joueurs de la NFL. La ligue a suspendu cinq joueurs en avril, dont trois ont été suspendus indéfiniment et seront mis à l’écart pendant au moins toute la campagne 2023.

Le dernier joueur à avoir atterri dans l’eau chaude est le demi de coin des Colts Isaiah Rodgers Sr. Le joueur de 25 ans fait l’objet d’une enquête de la NFL après avoir prétendument parié sur les matchs de son équipe. Après l’annonce de l’enquête, Rodgers, qui entame la dernière saison de son contrat de recrue de quatre ans, n’était pas présent au minicamp vétéran après avoir déjà assisté à des réunions d’équipe cette intersaison.

« J’ai fait une erreur de jugement et je vais travailler dur pour m’assurer que ces erreurs sont rectifiées grâce à ce processus », a écrit Rodgers dans un communiqué. « C’est un honneur de jouer dans la NFL, et je n’ai jamais pris cela à la légère. Je suis vraiment désolé pour tout cela.

Miller a rejeté l’idée que certaines des politiques de jeu de la NFL sont déroutantes, déclarant que les joueurs savent ce qui est en jeu et ont vu la NFL tomber durement. Il a refusé de parler spécifiquement de Rodgers, mais a déclaré que la ligue continuerait d’être directe à la fin de ses enquêtes.

« Il y a une vraie discipline, une discipline sérieuse pour ces décisions », a déclaré Miller, parlant généralement de la violation des politiques de paris de la NFL. « Encore une fois, parce que l’intégrité du jeu doit être maintenue à un niveau si élevé qu’il n’y a aucune tolérance pour ce genre de comportements. Et j’espère qu’en étant transparent et en offrant un peu de dissuasion aux autres, nous pourrons nous assurer que si cela devait se produire, cela ne se reproduira plus.

