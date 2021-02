Vendredi matin, le PDG de T-Mobile, Mike Sievert, a tweeté qu’une des publicités du transporteur diffusée lors de ce dimanche du Super Bowl avait été interdite par la NFL.

L’annonce a plutôt été publiée sur YouTube et a fait ses débuts sur Today Show. Vous vous demandez peut-être exactement pourquoi la publicité a été refusée lors du Super Bowl dimanche. Il n’y avait rien de controversé ou d’obscène dans l’annonce. Il n’y a même pas eu de nom en baisse. L’annonce se vantait simplement que le réseau de T-Mobile était plus stable lors des appels vidéo et le sponsor vedette de la NFL n’aimait pas cela. Ce sponsor est Verizon Wireless.

Eh bien, c’est amusant … l’un de nos @T Mobile les publicités ont été INTERDITES du grand match dimanche. Voulez-vous le voir quand même…? 😉 Tu es chanceux! Nous le donnons au @TODAYshow à diffuser aujourd’hui à 8 h HE !! # TheGOATin5G – Mike Sievert (@MikeSievert) 5 février 2021

Même après avoir soumis un deuxième brouillon de l’annonce, dont le premier pouvait ou non avoir mentionné Verizon par son nom, elle n’était toujours pas autorisée à être diffusée.

En 2017, Verizon et la NFL ont signé un accord de 2,5 milliards de dollars pour parrainer la National Football League pendant 5 ans. Le transporteur a utilisé le lieu du Super Bowl pour se vanter de ses capacités 5G sur mmWave et la publicité T-Mobile sur la 5G ne cadrait tout simplement pas avec le partenariat. T-Mobile et Verizon ont tous deux investi massivement pour mettre à niveau la capacité du réseau 5G avant le Super Bowl de cette année qui se tiendra à Tampa en Floride ce dimanche.

Le Super Bowl est l’événement sportif le plus regardé aux États-Unis toute l’année et le Super Bowl est historiquement connu pour diffuser les publicités les plus scandaleuses / drôles / étranges des entreprises américaines pendant les pauses publicitaires. De nos jours, les publicités du Super Bowl sont plus chères que controversées – mettant généralement en vedette des célébrités de premier plan ou des productions publicitaires très créatives.

Via Twitter