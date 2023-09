La NFL prolonge l’accord avec Tottenham pour les matchs de Londres jusqu’en 2029

La NFL jouera au moins deux matchs par an au Tottenham Hotspur Stadium de Londres jusqu’en 2029, a annoncé la ligue jeudi, élargissant un accord pour des compétitions sur le site de la Premier League.

De plus, le stade recevra le statut officiel de la ligue en tant que « domicile de la NFL au Royaume-Uni ».

« Le développement du jeu à l’échelle mondiale est une priorité stratégique majeure pour la ligue », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell. « Notre engagement envers le Tottenham Hotspur Stadium nous permettra de continuer à offrir des expériences extraordinaires de la NFL aux fans de Londres, tout en créant un climat social et économique positif. impact sur la communauté locale.

Tottenham Hotspur et @NFL ont annoncé aujourd’hui l’expansion de leur partenariat jusqu’à la saison 2029-2030. Un minimum de deux matchs de saison régulière par an seront joués à @SpursStadele siège de la NFL au Royaume-Uni. –Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 septembre 2023

La NFL a commencé à jouer des matchs au Tottenham Hotspur Stadium avec deux compétitions en 2019 et, après avoir raté 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, y a joué deux fois par an au cours des deux dernières saisons.

Le stade de Tottenham accueillera cette saison des matchs de la NFL, le 8 octobre entre les Jaguars de Jacksonville et les Bills de Buffalo et le 15 octobre entre les Ravens de Baltimore et les Titans du Tennessee.

La NFL a commencé à jouer des matchs à Londres, au stade de Wembley, en 2007 et reviendra dans ce stade le 1er octobre lorsque les Jaguars affronteront les Falcons d’Atlanta.

Deux autres matchs de la NFL en Europe auront lieu cette année à Francfort, en Allemagne, en novembre.

Les foules à guichets fermés de Tottenham ont déjà vu 12 des 32 clubs de la NFL.

Tottenham Hotspur et la NFL ont annoncé l’expansion de leur partenariat jusqu’à la saison 2029-2030 de la NFL. Le Tottenham Hotspur Stadium sera officiellement le siège de la NFL au Royaume-Uni. Au moins deux matchs de la NFL par an continueront d’y être joués. pic.twitter.com/xcDgWeo1K8– Ian Rapoport (@RapSheet) 14 septembre 2023

« Notre partenariat avec la NFL fait partie intégrante de notre vision plus large du stade et de la création d’une destination sportive et de divertissement à Londres », a déclaré le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy.

« Créer des sources de revenus récurrentes supplémentaires à réinvestir dans nos activités footballistiques est un élément clé du modèle financier du club.

« Alors que la NFL continue de développer sa base de fans à travers l’Europe, nous sommes extrêmement fiers de recevoir le statut officiel de siège de la NFL au Royaume-Uni et nous sommes impatients de voir l’excitation que les jours de match apporteront à Tottenham pendant de nombreuses années encore. »

