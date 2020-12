La NFL vise à honorer les travailleurs de la santé lors du Super Bowl de Tampa en guise de remerciement pour leurs efforts pendant la pandémie de COVID-19, a déclaré mercredi le commissaire Roger Goodell.

Les propriétaires des 32 équipes de la ligue se sont rencontrés virtuellement pendant environ trois heures et ont discuté d’un éventail de sujets, l’un d’entre eux étant les moyens par lesquels la NFL peut reconnaître les travailleurs de la santé et aider à encourager les gens à se faire vacciner une fois qu’ils seront disponibles.

L’un des objectifs de la ligue est d’inviter des travailleurs de la santé vaccinés à assister au Super Bowl. Cependant, la logistique est encore loin d’être finalisée. Goodell a déclaré que la NFL restait en discussion avec les responsables de la santé de Tampa sur le plan. La ligue et les responsables de la santé publique tentent également de déterminer combien de fans seront autorisés à assister au Super Bowl.

«Nous ferons cela de manière sûre et responsable», a déclaré Goodell lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes. «Comme nous le savons, ces travailleurs de première ligne sont de véritables héros américains et nous leur devons notre gratitude constante, et nous savons également que nous devons compter sur eux pendant des mois pour distribuer des vaccins et continuer à traiter tous ceux qui sont malades du COVID et d’autres maladies. »

La ligue et les responsables de la santé restent également en pourparlers sur la manière de gérer les festivités de la semaine du Super Bowl, qui devraient toutes se dérouler sur un tronçon de 2,7 miles le long du Tampa Riverwalk et incluraient de la musique, de la nourriture et d’autres éléments de divertissement. Certains éléments de la zone de ventilation pourraient finir par être réduits, mais aucune détermination n’a été faite.

Un autre sujet de discussion lors de la réunion des propriétaires de mercredi a porté sur l’extension de la saison régulière à 17 matchs.

Le syndicat des propriétaires et des joueurs a accepté au printemps dernier une disposition de la nouvelle convention collective qui permettrait la mise en œuvre d’un 17e match de saison régulière pour toutes les équipes. Le déménagement pourrait intervenir dès 2021; bien qu’ils aient discuté de la logistique d’un tel mouvement, les propriétaires n’ont pas voté sur l’opportunité de faire de 2021 la première année d’un 17e match. Ils ont déterminé une formule de planification, qui impliquerait l’ajout d’un cinquième match d’interconférence par équipe. Les équipes AFC et NFC alternaient également chaque année entre neuf matchs à domicile et huit matchs à domicile.

Goodell a déclaré qu’un vote sur la mise en œuvre en 2021 du calendrier de 17 matchs en saison régulière pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines.