La NFL prévient que les équipes pourraient renoncer à des matchs si des épidémies de Covid se produisent parmi des joueurs non vaccinés

La Ligue nationale de football prévoit de fonctionner aussi normalement que possible pour la prochaine saison 2021 et a déclaré aux équipes qu’elles perdraient des matchs et perdraient de l’argent si des épidémies de Covid se produisaient en raison de joueurs non vaccinés.

Dans une note obtenue par CNBC, la NFL a informé les dirigeants de l’équipe et les entraîneurs-chefs qu’elle ne prévoyait pas de reprogrammer les matchs comme elle l’a fait pendant la saison 2020 en raison d’épidémies. Au lieu de cela, la ligue a écrit, « les reports ne se produiront que si les autorités gouvernementales, les experts médicaux ou au [NFL commissioner Roger Goodell’s] discrétion. »

La NFL note que la plupart de ses équipes ont vacciné 100 pour cent de leurs meilleurs employés et mis en place des protocoles pour le personnel qui n’est pas vacciné. En outre, la ligue a déclaré que plus de 75% des « joueurs sont en train de se faire vacciner, et plus de la moitié des clubs ont des taux de vaccination supérieurs à 80% de leurs joueurs ».

Si les matchs sont déplacés ou annulés en raison de personnes non vaccinées, les équipes et les joueurs pourraient également faire face à des sanctions financières.

Pour les joueurs, l’argent garanti dans les contrats peut devenir non garanti et ils pourraient être condamnés à une amende en vertu d’un langage préjudiciable. Le syndicat des joueurs de la NFL a averti ses électeurs de la position de la ligue sur le report des matchs, exhortant les joueurs non vaccinés à se faire vacciner et à éviter les problèmes de contrat par une conduite préjudiciable. La NFLPA a envoyé sa propre note jeudi, rappelant aux joueurs que « si des matchs avaient été manqués à cause d’une épidémie de COVID-19, personne n’aurait été payé ». Le mémo se termine par la NFLPA demandant aux joueurs de poser des questions.

Du côté de l’équipe, « le club victime de l’épidémie sera responsable de toutes les dépenses supplémentaires encourues par l’équipe adverse et sera également tenu de payer tout déficit entre le paiement réel et prévu au pool VTS (part de l’équipe visiteuse) ». De plus, les clubs qui subissent des forfaits auront des pertes attachées à leur record, menaçant leurs chances en séries éliminatoires.