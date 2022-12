La NFL pourrait-elle éventuellement prendre le relais le jour de Noël?

Martin Rogers FOX Sports Insider

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, qu’il était jugé inapproprié de regarder le football professionnel à la télévision le jour de Noël.

Avant longtemps, sans trop d’imagination, il peut être considéré comme étrange de ne pas le faire.

En plus de toutes les autres choses que nous avons apprises au cours du week-end dernier, c’est que le football festif continue de fonctionner de manière retentissante, et que la peau de porc et les cochons dans des couvertures vont bien ensemble, tout comme les touchés et la dinde, les sacs et la farce, et quatrièmement bas et fixations.

Alors que le 25 décembre était autrefois en grande partie l’apanage de la NBA et des plus grands noms du basket-ball, ce n’est certainement plus le cas, et la question de savoir si une bataille à part entière émergera le jour préféré du Père Noël sera une sous-intrigue sportive intrigante au cours des prochaines années.

Le jour de Noël de cette année tombant un dimanche, la NFL a disputé trois matchs au milieu du swing de Yuletide, ce qui a soulevé quelques sourcils et était, la plupart des observateurs l’imaginent, un signal clair d’intention.

Pas seulement des Packers de Green Bay, qui ont maintenu leurs espoirs en séries éliminatoires en battant les Dolphins de Miami. Ou des Rams de Los Angeles, qui ont écrasé Denver et mis l’entraîneur des Broncos Nathaniel Hackett sur le billot. Ou de Tom Brady et des Buccaneers de Tampa Bay, restant en pole position dans la NFC Sud avec une victoire serrée contre les Cardinals de l’Arizona.

Non, le plus gros coup a été celui de la ligue elle-même, lors des étapes de planification passées, en collant un triple en-tête un jour qu’elle a évité pendant très, très longtemps. En effet, après avoir placé deux matchs d’après-saison à Noël en 1971, il a suscité une plainte nationale et un sérieux tumulte, la NFL a évité le 25 jusqu’en 1989.

Il a plongé son orteil dans le gel des vacances au cours des années suivantes, puis est parfois ressorti. Alors que la NFL disputait deux matchs l’année dernière, un en 2020 et aucun au cours des deux années précédentes, la NBA s’appuyait fortement sur ses plus grandes stars.

À ce jour, les Los Angeles Lakers ont joué à Noël chacune des sept dernières années, les Golden State Warriors chacune des 10 dernières et Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks ont participé à des ho-ho-hoops depuis 2018.

Pendant une décennie et demie, la NBA a réservé cinq matchs consécutifs tout au long de la journée, avec quelque chose à voir tout du long, de l’ouverture des cadeaux à la somnolence sur le canapé une fois que les enfants sont allés au lit. .

Pour l’instant, nous ne pouvons que deviner à quoi pourraient ressembler les plans futurs de chaque côté, mais il semble de plus en plus improbable que le récit de “la NBA possède Noël” soit autorisé.

“Noël, quand il tombe un jour de match de la NFL, nous avons eu beaucoup de succès là-bas, tout le respect que je dois à nos amis de la NBA”, a déclaré le vice-président de la diffusion de la NFL, Mike North, à la station de radio WGR de Buffalo plus tôt cette année.

Nous verrons comment les choses se passeront dans les années à venir, mais North a déjà dit qu’il s’attend à deux ou trois matchs en 2023, lorsque le jour de Noël tombera un lundi.

Il est possible que 2024 soit un lavage, étant donné que la NFL n’a disputé que deux matchs du mercredi au cours des 74 dernières années, une fois qu’une ouverture de saison a été déplacée pour accueillir le discours du président Barack Obama à la Convention nationale démocrate et une autre au plus fort de COVID, lorsque l’imprévisibilité régnait.

Dans deux ans pourrait donc être le dernier Noel – pour longtemps au moins – que la NBA aura pour elle toute seule.

En 2025, un jeudi de Noël offre la possibilité de jouer pendant les quatre jours de la fête nationale. En 2026, Noël est un vendredi, ce qui offre une autre chance pour un week-end de vacances rempli de football.

Cela devient un combat intéressant. La NBA n’abandonnera pas sa vitrine de Noël, qui est l’une des parties les plus attendues de sa saison régulière et également considérée comme une plume dans la casquette des équipes et des stars sélectionnées pour participer.

La grande chose que la NFL a en sa faveur concernant les matchs à cette période de l’année est qu’ils ont le potentiel inhérent d’être d’une importance monumentale en ce qui concerne les séries éliminatoires. L’inconvénient est que de telles choses peuvent être plus difficiles à prévoir qu’au basket.

Lorsqu’il a été annoncé, le match Rams-Broncos semblait bien plus juteux que la réalité ne l’avait finalement dicté. Les deux autres matchs, cependant, en particulier celui qui a fait sourire Aaron Rodgers à la perspective d’un potentiel accru en séries éliminatoires, ont tous deux eu de sérieuses implications.

Tout cela laisse, comme toujours, quelques questions – mais pas les mêmes qu’il y a eu dans le passé. À l’heure actuelle, la question pertinente ne semble pas être si la NFL veut faire partie de vos Noëls, mais plutôt quelle aide veut-elle servir.

