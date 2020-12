Cette semaine, plus de 150 étudiants des collèges et universités historiquement noirs ont participé au Forum 2020 NFL HBCU Careers in Football, le cinquième du genre.

Le Forum a présenté à plus de 300 étudiants et administrateurs de département d’athlétisme débutants des opportunités de carrière dans le football professionnel. Les participants écoutent des professionnels de l’industrie du sport et obtiennent des opportunités de réseautage. Les participants de cette année représentaient 39 institutions.

J’ai été honoré de participer en personne au forum NFL HBCU Carrières dans le football dans le passé et j’ai eu l’occasion de continuer à m’impliquer pour les années à venir », a déclaré le président des Falcons, Rich McKay. «C’est un événement incroyable qui offre un excellent forum pour des personnes brillantes qui apportent des questions brillantes et approfondies. C’est non seulement une excellente opportunité de développement professionnel pour les participants, mais aussi un avantage pour notre ligue pour identifier les futurs talents.

L’événement a débuté par une table ronde intitulée Commissioners Corner, mettant en vedette une variété de commissaires du SIAC, du SWAC, du MEAC et de la CIAA. Cela comprenait également des opportunités pour les étudiants de s’engager avec des représentants des ressources humaines des bureaux et des clubs de la NFL et des dirigeants d’équipe tels que Jason Wright de Washington, Tom Glick de Caroline, McKay et Ozzie Newsome de Baltimore, un membre du Temple de la renommée du football professionnel.

Depuis la création du forum, 11 étudiants ont obtenu des stages ou des opportunités à temps plein avec la ligue ou les équipes, ou avec des collèges et universités ou d’autres médias sportifs.

En tant que membre du programme de rotation junior et ancien membre du HBCU (Morehouse College) », déclare l’ancien participant Micah Holmes,« je peux attester du fait que les conseils de développement professionnel, les opportunités de réseautage et les encouragements des professionnels du forum ont contribué à propulser mon carrière et est une expérience obligatoire pour les étudiants de HBCU qui cherchent à faire leur marque dans le monde du sport à l’avenir.

MARCHE ENCORE

Le demi offensif des Detroit Lions, Adrian Peterson, n’est pas prêt à prendre sa retraite de sitôt.

Peterson, 35 ans, a couru pour deux touchés à chacun de ses deux derniers matchs, lui donnant 28 matchs avec plusieurs scores au sol pour dépasser Jim Brown et suivre juste LaDainian Tomlinson (38) et Emmitt Smith (36) sur le liste de tous les temps.

Le joueur par excellence de la NFL 2012 compte 14717 verges au sol, ce qui lui donne une chance de dépasser le Temple de la renommée du football professionnel et l’ancien Lion Barry Sanders, soit 15269, quatrième sur la liste de carrière s’il retourne jouer en 2021.

Si je ne sentais pas que je pouvais être productif ou si mon corps me le disait, ça suffit. Tu presses, alors je raccrocherais, dit Peterson. Je dis toujours que les yeux dans le ciel ne mentent pas. Je sens que je suis meilleur que beaucoup de jeunes demi-offensifs de la NFL en ce moment.

Peterson a porté le ballon 3 171 fois avec cinq équipes depuis que le Minnesota l’a sélectionné en 2007 n ° 7 au total, cinq choix après que Detroit ait repêché Calvin Johnson. Il est à quatre tentatives précipitées de dépasser Tomlinson pour la sixième place sur la liste de tous les temps, avant le match du dimanche à domicile contre les Packers de Green Bay, en tête du NFC North.

L’entraîneur par intérim des Lions, Darrell Bevell, qui était le premier coordinateur offensif des Petersons lors de ses quatre premières saisons avec les Vikings, lui a donné le ballon 31 fois au cours des deux derniers matchs.

En le regardant en pratique et en le voyant aussi au cinéma, il a encore du jus, a déclaré le secondeur de Green Bay Preston Smith, un coéquipier des Petersons à Washington. Il lui reste beaucoup de choses dans le réservoir et il peut facilement faire un gros jeu si l’occasion lui en est donnée. Il lui reste encore beaucoup de capacités même compte tenu de son âge.

SÉCURITÉS RÉUNIES

Sécurités Justin Simmons et Will Parks sont de retour ensemble.

Les Broncos ont signé à Parks les dérogations des Eagles, qui l’ont signé pour un contrat d’un an au printemps dernier après qu’il ait passé ses quatre premières saisons à Denver.

C’est génial, a déclaré Simmons. La dernière chose dont je me souviens, c’est que nous avons affronté les Raiders à domicile l’an dernier lors du dernier match de la saison. Nous avons échangé des maillots parce que c’était un moment on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous pourriez être ici l’année prochaine, vous ne pourriez pas, de nos deux côtés. C’était spécial.

Parks est retourné dans sa ville natale de Philadelphie pour un contrat de preuve de 1,5 million de dollars, mais les choses n’ont pas fonctionné pour lui là-bas. Il a commencé trois matchs et joué six matchs à Philadelphie, où il a réussi 11 plaqués.

Simmons n’a pas obtenu l’accord à long terme qu’il souhaitait et a signé son étiquette de franchise de 11,4 millions de dollars en juillet. Il a suivi sa saison All-Pro en 2019 avec une autre année stellaire.

Et il est ravi que Parks soit de retour, bien que Parks n’ait pas joué à Kansas City dimanche soir à cause de COVID-19[feminine protocoles concernant les ajouts à la liste.

C’est un gars avec qui je suis venu et avec qui j’ai passé beaucoup de temps. Malheureusement ce qui s’est passé à Philadelphie, mais égoïstement, je suis vraiment heureux qu’il soit de retour ici et d’avoir l’opportunité de clôturer la saison avec nous, a déclaré Simmons. C’est un grand joueur, et surtout et égoïstement pour moi, c’est un ami encore meilleur. L’avoir au cours des quatre dernières années a été génial. Je suis ravi qu’il soit de retour.

Simmons et Parks sont entrés dans la ligue ensemble en 2016 et ont fait équipe pour l’une des meilleures finitions de la ligue cette année-là. Simmons a bloqué le point supplémentaire potentiel de Wil Lutz dans les dernières minutes contre la Nouvelle-Orléans, Parks a remporté le football et a couru 84 verges pour la première conversion défensive gagnante de 2 points de l’histoire de la NFL.

L’entraîneur Vic Fangio était également ravi de retrouver Parks.

Wills un gars que nous aimions », a déclaré Fangio. Il est polyvalent. Nous l’aimons en tant que joueur. Nous l’aimons en tant que personne. Je pense qu’il est ravi de revenir ici et de bien voir exactement comment il s’intègre.

Fangio a noté que la polyvalence de Parks, en particulier dans la défense de nickel, est particulièrement bienvenue étant donné que le demi de coin Bryce Callahan (pied) a été placé sur la réserve blessée.

Les parcs ont toujours été populaires dans les vestiaires de Denver.

C’est un bonus. Chaque fois que vous prenez un gars à cette période de l’année, c’est généralement un gars avec peu ou pas d’histoire avec l’organisation, a déclaré Fangio.

SUBVENTIONS AIGLES

Les Eagles ont accordé des subventions totalisant 460 000 $ à des organisations à but non lucratif de la région de Philadelphie dans le cadre des franchises Social Justice Fund de la Philadelphia Foundation.

Les équipes du Social Justice Leadership Council, composées de joueurs et de dirigeants de clubs, ont identifié des bénéficiaires potentiels de subventions et obtenu des contributions. Le Fonds est construit grâce à des dons de contrepartie individuels des joueurs et du club. Les joueurs du conseil incluent Jake Elliott, Zach Ertz, Brandon Graham, DeSean Jackson, Malik Jackson, Rodney McLeod, Darius Slay et Carson Wentz.

Créé en 2018, le fonds a été créé pour fournir des subventions aux organisations qui s’efforcent de réduire les obstacles à l’égalité des chances, avec un accent particulier sur l’éducation; relations avec la communauté et la police; améliorer le système de justice pénale; et d’autres initiatives visant la pauvreté, l’égalité raciale et le développement de la main-d’œuvre dans la région de Philadelphie. En trois ans, le programme a fourni aux organisations régionales un financement de plus de 1,3 million de dollars.

Le Eagles Social Justice Leadership Council est honoré de récompenser ces organisations à but non lucratif méritantes pour leur travail incroyable, a déclaré le demi défensif Rodney McLeod. Cette année a été difficile pour nous tous, alors avoir ces organisations qui soulèvent nos communautés en période de besoin change la vie de tant de gens.

Les organismes sans but lucratif qui reçoivent des subventions se spécialisent dans les domaines de l’égalité en matière d’éducation (140 000 $); développement de la main-d’œuvre (140 000 dollars); pauvreté (75 000 dollars); relations avec la communauté et la police (40 000 dollars); mentorat et développement du leadership (30 000 dollars); égalité raciale (20 000 dollars); et développement de la jeunesse (15 000 dollars).

Les destinataires:

Centre pour les opportunités d’emploi; Services juridiques communautaires; Centre du droit de l’éducation; Free Library of Philadelphia Foundation; Réseau des jeunes de Philadelphie; Police Athletic League de Philadelphie; Boursiers Steppingstone; Pourquoi pas Prosper; Baker Industries; Indépendance des Grands Frères Grandes Sœurs; College Possible Philadelphie; Papas de première ligne; MenzFit; Réseau d’aide juridique de Pennsylvanie; Futures de Philadelphie; Projet HOME; Réseau de réussite collective; Face à face; Société pénitentiaire de Pennsylvanie; Philadelphie Auto et libération conditionnelle; Philly Ballhawks; Changer notre avenir; Girls on the Run Philadelphie; ManUpPHL.

MEILLEUR ATHLÈTE DU CANADA

Le joueur de ligne offensive des Kansas City Chiefs Laurent Duvernay-Tardif, un médecin qualifié qui a choisi de ne pas participer cette saison pour aider COVID-19[feminine patients, a été choisi comme lauréat du trophée Lou Marsh en tant qu’athlète canadien de l’année.

Duvernay-Tardif et Alphonso Davies, un arrière gauche du Bayern Munich, ont chacun reçu 18 voix d’un panel de juges.

Duvernay-Tardif a obtenu son diplôme de l’Université McGill au Canada avant d’être enrôlé par les chefs, et est rapidement devenu leur vigoureux garde offensif. Il a commencé l’année en les aidant à remporter leur premier Super Bowl en 50 ans avec une victoire par derrière contre les 49ers de San Francisco en février, et finissez-y en faisant du bénévolat dans un établissement de soins de longue durée au Québec.

Le prix est décerné par le Toronto Star depuis 1938. Ce n’est que la troisième fois que deux athlètes sont à égalité.

___

Les rédacteurs de l’AP Pro Football Barry Wilner, Dennis Waszak Jr. et Arnie Stapleton et les écrivains sportifs Larry Lage et Dave Skretta ont contribué.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL