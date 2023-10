Tressel – qui a également été suspendu cinq matchs par Ohio State, mais a finalement démissionné de son poste d’entraîneur des Buckeyes au milieu du scandale – avait accepté un poste de consultant le jour du match chez les Colts, et la décision de la NFL concernant Pryor a soulevé des questions. Comme c’est souvent le cas avec les entraîneurs, la ligue a permis à l’équipe de s’occuper du cas et les Colts ont annoncé que Tressel ne serait pas avec le club avant la semaine 7 de la saison 2011.

Ancien quart-arrière de la NFL, Harbaugh a connu beaucoup de succès lors de sa première participation en tant qu’entraîneur-chef de la NFL avec les 49ers de 2011 à 2014, avec une fiche de 49-22-1 (y compris les séries éliminatoires) avec trois participations au match de championnat de la NFC et un voyage au Super Bowl XLVII. où les 49ers ont perdu contre le frère de Harbaugh, John, et les Ravens 34-31. Jim Harbaugh est parti pour son alma mater, le Michigan, après la saison 2014.

Interrogé le mois dernier par NFL.com sur son intérêt potentiel pour la NFL, Harbaugh a publié une déclaration par l’intermédiaire du service des relations avec les médias de l’équipe, disant notamment : « Ma femme, mon père ou mon frère, les personnes en qui j’ai le plus confiance, seraient les seules personnes à qui je pense. je parlerais de mon avenir, et nous n’avons pas eu cette conversation.

Yahoo! Des sports a révélé pour la première fois la semaine dernière que la NCAA enquêtait sur une opération de vol de pancartes – prétendument dirigée par un membre du personnel de bas niveau – centrée sur la détection en personne de futurs adversaires (en cours de saison), ce qui a été interdit au collège. niveau depuis des décennies. Aucun rapport n’a établi de lien direct avec Harbaugh, qui a déclaré dans un communiqué : “Je n’ai aucune connaissance ou information concernant le vol illégal de signaux par le programme de football de l’Université du Michigan, et je n’ai pas non plus demandé à un membre du personnel ou à d’autres de participer à un match off- mission de dépistage sur le campus. Je n’ai connaissance d’aucun membre de notre personnel ayant fait cela ou ayant dirigé cette action. Je ne tolère ni ne tolère quiconque fasse quoi que ce soit d’illégal ou contraire aux règles de la NCAA.