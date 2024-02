La NFL n’acceptera aucune responsabilité pour les joueurs blessés atteints de démence

Il est difficile de dire à quel point il faudra d’embarras et de visibilité pour forcer ces pourris propriétaires de la NFL à accepter la responsabilité des dangers du jeu dont ils récoltent des milliards et à cesser de traiter les joueurs comme des serviettes jetables lors de leur banquet de profit. L’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, est bien-aimé maintenant, mais s’il développe plus tard des problèmes cognitifs liés à une commotion cérébrale et tente de demander une compensation médicale à la ligue, voici ce à quoi il peut s’attendre : une marche lente vers une escroquerie.

Quiconque en doute devrait en parler à la famille de Don Maynard. En tant qu’homme plus jeune, Maynard était comme Kelce est maintenant : un recordman agile et branché, dont le bout des doigts était la cible préférée de Joe Namath et qui a aidé les Jets de New York à remporter un Super Bowl sensationnel. Puis il est devenu vieux et confus. En 2019, les médecins du réseau de la NFL ont convenu qu’il souffrait de démence. Trois ans plus tard, sa demande d’indemnisation était toujours coincée dans une bureaucratie médico-légale tortueuse, qui semble intentionnellement conçue pour refuser et retarder les demandes jusqu’à la mort des joueurs.

Maynard a finalement reçu une lettre indiquant qu’il était admissible à un règlement – ​​trois jours après son décès dans une résidence-services en janvier 2022.

La lecture de l’exposé du Washington Post sur l’échec du règlement sur les commotions cérébrales provoque un feu de forêt de colère, si répandu qu’il est difficile de savoir de quoi être le plus en colère. Commençons par la conclusion de l’enquête du Post selon laquelle un nombre époustouflant de 1 100 réclamations pour démence de joueurs ont été rejetées, d’une valeur potentielle d’environ 700 millions de dollars ou plus en indemnisation.

Les anciens joueurs ont attendu des mois pour obtenir des rendez-vous et des années pour obtenir les résultats de leurs tests – seulement pour que des commissions d’examen anonymes annulent les diagnostics des médecins qui les ont examinés. Près de 300 demandes ont été refusées, même si le Le propre réseau de médecins de l’établissement de la NFL les a diagnostiqués. Un médecin examinateur a déclaré au Post qu’il se sentait poussé à rejeter les réclamations afin de supprimer les coûts de règlement, qui se sont élevés à 1,2 milliard de dollars.

Ou peut-être que ce qui est le plus exaspérant est la révélation selon laquelle le règlement fonctionne sur une définition de la démence plus onéreuse que celle utilisée par les médecins de ce pays.

C’est de la chicane, pure et simple.

Comme le sait toute famille américaine dont une personne souffre de démence envahissante – plus de 6 millions familles et escalade – l’un des mystères les plus douloureux de la maladie est de savoir comment une personne peut être parfaitement fonctionnelle dans un domaine et pourtant complètement non fonctionnelle dans un autre. L’aphasie peut rendre difficile la parole, mais quelqu’un peut quand même conduire. Mais selon les termes du règlement de la NFL – qui, selon certains joueurs, ne leur ont jamais été expliqués – les joueurs doivent passer au moins quatre tests d’altération selon deux protocoles différents pour recevoir un diagnostic de qualification. Randolph Evans, neurologue avec une pratique de 30 ans à Houston et une expérience dans le domaine des traumatismes crâniens, a vu 38 de ses patients de la NFL rejetés, même si leurs résultats aux tests montraient un déclin cognitif. Ils n’étaient pas considérés comme assez sévères, car ils possédaient encore certaines compétences. Refusé.

À l’origine de ce mal se trouve un mélange complexe de facteurs : la vilaine suspicion selon laquelle les joueurs profitent et sont surpayés, et le scepticisme démodé selon lequel les effets des commotions cérébrales ne sont pas si graves. “Je pense qu’il y a encore beaucoup d’incertitude sur la question du lien de causalité”, a déclaré froidement le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans un communiqué. récemment descellé Déposition de 2022, dans laquelle il a également laissé entendre que les joueurs s’engageaient pour ce genre de préjudice. “Nous savons tous qu’il y a des risques à jouer au football et à d’autres sports”, a-t-il déclaré. “Il y a des risques à marcher dans la rue.”

En fait, non, commissaire, la NFL ne représente pas un risque comme marcher dans la rue. Il s’agit d’une industrie confrontée à un risque environnemental omniprésent, à un taux de blessures de 100 pour cent et à un problème particulier impliquant des CTE dus à des traumatismes crâniens similaires à ceux subis par le personnel militaire. Et ce qui peut être dangereux non seulement pour les joueurs mais aussi pour leur entourage.

Mais peut-être que le cœur du problème est que la ligue a un problème de poumon noir, et elle le sait. Ce problème, si jamais la NFL l’admettait pleinement, pourrait entraîner une exposition financière presque illimitée. C’est peut-être la raison pour laquelle les propriétaires ont l’habitude de tenter de limiter l’indemnisation des blessures tout au long de la ligne. Des études ont montré que les joueurs de la NFL sont quatre fois plus susceptibles de souffrir d’une maladie neurodégénérative que leurs pairs. Mais la plupart de ces symptômes ne se manifesteront pas avant 10 ou 15 ans, longtemps après l’expiration de leur assurance maladie NFL de cinq ans, moment auquel il est difficile d’obtenir une couverture. Lorsque les réclamations des joueurs sont refusées et que les membres de leur famille ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins, où tombe le coût de leurs soins ? À vous, les contribuables. Medicare et Medicaid deviennent les filets de sécurité.

Les propriétaires sont des gourmands en aide publique. Ils bénéficient de toutes sortes de financements et de services municipaux, et il semble qu’ils souhaitent que leurs acheteurs de billets les aident également à prendre en charge les coûts des soins médicaux des joueurs. Ce n’est pas là qu’appartient le coût.

Le public dispose de plusieurs moyens pour les exploiter. Premièrement, le comité de vote du Pro Football Hall of Fame, composé principalement de journalistes, ne devrait pas admettre un autre propriétaire de la NFL tant que le règlement sur les commotions cérébrales n’a pas été rouvert et que les conditions n’ont pas été réformées. Croyez-le ou non, les propriétaires influents s’en soucieront autant que n’importe quelle sanction. Deuxièmement, le Congrès devrait convoquer de nouvelles audiences sur les attitudes et les pratiques de la NFL, afin de déterminer si des efforts ont été déployés pour supprimer de manière inappropriée des conclusions médicales. Les législateurs devraient également demander aux propriétaires de souscrire une assurance maladie à vie pour les joueurs et menacer de les réglementer s’ils ne le font pas volontairement.