La NFL a infligé une amende de 50 000 $ au sécurité des Seahawks de Seattle, Jamal Adams, pour des commentaires adressés à un médecin spécialiste des commotions cérébrales lors du match de la semaine dernière contre Cincinnati, a déclaré vendredi à l’Associated Press une personne familière avec la discipline de la ligue.

La personne a parlé sous couvert d’anonymat car aucune des deux parties n’a annoncé l’amende. La personne a déclaré qu’Adams avait également eu des relations physiques avec un consultant en neurotraumatologie non affilié qui se préparait à évaluer le receveur des Seahawks Jake Bobo pour une éventuelle commotion cérébrale.

Les rediffusions montraient Adams criant à plusieurs reprises : « Il va bien ! alors que le consultant et Bobo se dirigeaient vers la tente médicale pour une évaluation. Cependant, ces vidéos ne montraient aucun contact physique entre Adams et le consultant.

La sécurité des Bengals, Dax Hill, a frappé durement Bobo à la fin d’une réception de 20 verges, tirant un drapeau pour rugosité inutile. Bobo s’est aligné pour le prochain jeu avant que les officiels n’arrêtent le match afin qu’il puisse être évalué. Il a été blanchi et est ensuite revenu au jeu.

Il s’agissait du deuxième incident en autant de matchs entre Adams et un consultant non affilié en neurotraumatologie, un médecin indépendant affecté à chaque équipe pendant les matchs pour aider les médecins de l’équipe à évaluer, diagnostiquer et traiter les commotions cérébrales.

Lors de la victoire de Seattle contre les Giants de New York lors d’un match de lundi soir au cours de la quatrième semaine, Adams a été exclu en raison d’une commotion cérébrale et a ensuite été filmé en train de crier après un consultant sur la touche de Seattle. Adams a présenté des excuses publiques alors que la NFL envisageait de discipliner le défenseur vétéran. Il n’a finalement pas été sanctionné.

