La NFL fait face à une nouvelle crise de blessures avec l’effondrement de Hamlin

La NFL faisait face à l’une de ses pires crises depuis des décennies alors que le défenseur des Buffalo Bills Damar Hamlin est resté dans un état critique mardi après s’être effondré lors d’un match aux heures de grande écoute à Cincinnati, soulevant de nouvelles questions sur les blessures graves omniprésentes dans le plus grand sport américain.

Hamlin, 24 ans, s’est effondré au premier quart d’un match très attendu avec les Bengals lundi soir, forçant la ligue à suspendre le match. Alors que Hamlin était allongé sur le terrain, immobile, beaucoup de ses coéquipiers en larmes à proximité, les médecins ont pompé son cœur dans un stade soudainement silencieux.

Après que le rythme cardiaque de Hamlin ait été rétabli et qu’il ait été emmené hors du terrain en ambulance, pour être transporté dans une unité de traumatologie de l’hôpital, les entraîneurs se sont entretenus avec Shawn Smith, l’arbitre en chef, et les joueurs sont entrés dans leurs vestiaires. Environ 30 minutes plus tard, la ligue a officiellement reporté le match et les Bills sont ensuite retournés à Buffalo.

Le tournant sombre était un reste que la NFL est devenue la ligue la plus populaire d’Amérique malgré un risque de violence toujours présent. Avec la fin de la saison régulière et les séries éliminatoires au coin de la rue, la ligue a connu un nombre record de compétitions serrées et de jeux à couper le souffle, et a été richement récompensée par les diffuseurs et les sponsors pour eux.