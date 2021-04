La NFL adopte sa position la plus ferme à ce jour lorsqu’il s’agit de revenir à la normale après la pandémie.

Le message? Se faire vacciner.

Dans une note obtenue par CNBC, le commissaire Roger Goodell a déclaré: «À la lumière de l’élargissement de l’éligibilité aux vaccins, il convient maintenant de prendre des mesures supplémentaires pour éduquer et promouvoir la disponibilité et l’acceptation des vaccins au sein de la NFL.

Dans le cadre de cette directive, la ligue dit que tous les employés autres que les joueurs (appelés employés de niveau 1 et de niveau 2) devraient se faire vacciner à moins qu’ils n’aient une raison médicale ou religieuse sous-jacente de ne pas le faire.

Les employés de niveau 1 comprennent les entraîneurs et les entraîneurs et les employés de niveau 2 comprennent les directeurs généraux, les entraîneurs adjoints et les employés des opérations de football. La note précise que tout employé qui refuse de le faire sans raison approuvée ne sera pas autorisé à accéder à la zone réglementée «football uniquement» et ne pourra pas travailler avec les joueurs directement ou à proximité.

Bien qu’il n’y ait pas de vaccination obligatoire pour les joueurs pour le moment, la note de service demande aux équipes de déclarer chaque semaine le nombre d’employés qui ont été vaccinés. Il dit qu’ils travaillent activement avec la NFLPA sur un ensemble de changements de protocole qui s’appliqueraient aux clubs lorsque les niveaux de vaccination atteindraient un certain seuil qui leur permettrait d’assouplir les protocoles mis en place en raison de la pandémie. Cela signifierait qu’ils pourraient tout assouplir, des restrictions de quarantaine à l’utilisation de la cafétéria et des vestiaires.

La ligue encourage également les équipes à organiser des séances d’information sur les vaccins pour les joueurs, les familles et le personnel afin de répondre à toute préoccupation qu’ils pourraient avoir.

«Éduquez vos employés et communiquez-leur les avantages de la vaccination pour le travail», lit-on dans la note de service.

La NFL a également joué un rôle déterminant dans la vaccination du grand public. Lors de sa réunion annuelle récemment, la NFL a rapporté que plus de 1,5 million de doses ont été administrées dans les installations du club. La note de mardi encourage les équipes à continuer à utiliser leur stade ou leurs installations d’entraînement pour vacciner les employés, les joueurs et leurs familles à travers des «journées de vaccination» ou quelque chose de similaire.

« Le consensus écrasant parmi les experts médicaux et de santé publique est que le moyen le plus efficace pour quelqu’un d’éviter le risque de contracter Covid-19 – et le risque d’infecter d’autres personnes – est d’être vacciné », conclut le mémo.