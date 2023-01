La NFL établira un plafond salarial record de 224,8 millions de dollars pour 2023

La NFL aurait fourni lundi aux équipes deux des chiffres les plus importants pour la prochaine année de la ligue : le plafond salarial et les étiquettes de franchise pour chaque groupe de postes.

Le plafond salarial augmente considérablement pour la deuxième année consécutive, atteignant un record de 224,8 millions de dollars pour chaque équipe. C’est un pic de 16,6 millions de dollars par rapport à l’année dernière. Après avoir chuté de 15,7 millions de dollars en 2021 à cause de la pandémie, le plafond a grimpé de 25,7 millions de dollars en 2022.

Les Chicago Bears disposeront de 98,6 millions de dollars d’espace de plafond pour l’intersaison 2023, de loin le plus important pour l’intersaison, par Spotrac. Les Falcons d’Atlanta devraient avoir le deuxième espace de plafond avec environ 56,4 millions de dollars de chambre disponible. Les Ravens de Baltimore (51,2 millions de dollars), les Bengals de Cincinnati (44,5 millions de dollars) et les Giants de New York (44,4 millions de dollars) complètent le top cinq.

Le nouveau plafond définit également les numéros d’étiquette de franchise de la saison prochaine. La situation d’étiquette de franchise la plus remarquable entrant dans l’intersaison implique évidemment Lamar Jackson et les Ravens. Ils peuvent placer l’étiquette de franchise non exclusive sur Jackson, ce qui coûterait 32,4 millions de dollars garantis mais permettrait à l’ancien MVP de négocier un autre contrat avec d’autres équipes.

Si Jackson devait accepter un accord avec une autre équipe alors qu’il était sur l’étiquette de franchise non exclusive, les Ravens pourraient alors l’égaler ou refuser et recevoir deux choix de première ronde. Le tag de transition est similaire, mais les équipes ne reçoivent aucune compensation si elles refusent de respecter un contrat signé par le joueur alors qu’il est sur ce tag.

Jackson est considéré comme un candidat pour l’étiquette de franchise exclusive rarement utilisée, qui ne permettrait à aucune équipe, à l’exception des Ravens, de négocier un contrat avec lui. Le chiffre d’étiquette exclusif de 2023 n’a pas encore été annoncé, mais il a été projeté à environ 45 millions de dollars garantis pour un QB la saison prochaine.

Parmi les autres joueurs qui ont été spéculés comme candidats à la franchise lors de la prochaine intersaison, citons le porteur de ballon des Raiders Josh Jacobs et Saquon Barkley et Daniel Jones des Giants.

Il y a une exception sur la valeur de l’étiquette de franchise pour quelques agents libres imminents. Le plaqueur offensif des chefs Orlando Brown, la sécurité des Bengals Jessie Bates, l’ailier serré des Cowboys Dalton Schultz et l’ailier serré des Dolphins Mike Gesicki ont tous joué sur le tag en 2022 et gagneraient ainsi 120% de son dernier salaire s’ils étaient à nouveau tagués.

Voici combien coûteront l’étiquette de franchise non exclusive et l’étiquette de transition à chaque position pour la saison 2023.

Étiquette de franchise :

Stratège : 32,4 millions de dollars

Revenir : 10,1 millions de dollars

Récepteur large : 19,7 millions de dollars

Fin serrée : 11,4 millions de dollars

Joueurs de ligne offensifs : 18,2 millions de dollars

Fin défensive : 19,7 millions de dollars

Tacle défensif : 18,9 millions de dollars

Secondeur : 20,9 millions de dollars

Cornerback : 18,1 millions de dollars

Sécurité : 14,5 millions de dollars

Botteur/botteur: 5,4 millions de dollars

Balise de transition :

Stratège : 29,5 millions de dollars

Revenir : 8,4 millions de dollars

Récepteur large : 18 millions de dollars

Fin serrée : 9,7 millions de dollars

Joueurs de ligne offensifs : 16,7 millions de dollars

Fin défensive : 17,5 millions de dollars

Tacle défensif : 16,1 millions de dollars

Secondeur : 17,5 millions de dollars

Cornerback : 15,8 millions de dollars

Sécurité : 11,9 millions de dollars

Botteur/botteur: 4,9 millions de dollars

La fenêtre pour franchiser un joueur s’ouvrira le 21 février à 16 h HE et se fermera le 7 mars à 16 h HE. Les équipes pourront commencer à parler aux agents libres à midi HE le 13 mars et la nouvelle année de la ligue débutera le 15 mars à 16 h HE.

