La NFL et le monde du sport réagissent à la blessure de Damar Hamlin des Bills

De nombreux autres joueurs et équipes de la NFL et d’autres acteurs du monde du sport ont rapidement offert leur soutien et leurs prières sur les réseaux sociaux pour la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, qui, selon la NFL, était dans un état critique après avoir été transporté à l’hôpital après s’être effondré sur le terrain lundi soir. match contre les Bengals de Cincinnati. ESPN a rapporté que Hamlin avait subi une RCR sur le terrain avant d’être emmené dans une ambulance. Le match a été suspendu après la blessure de Hamlin.

“Bills Mafia est avec vous, @HamlinIsland.” — Bills de Buffalo sur Twitter.

“S’il vous plaît, priez pour notre frère.” — Le quart-arrière des Bills Josh Allen sur Twitter.

“Mes prières et mes pensées vont à @HamlinIsland la famille Hamlin. Je prie pour que tu t’en sortes frère. Amour.” — Le receveur large des Bengals Tee Higgins, qui a été plaqué par Hamlin sur le jeu au cours duquel la sécurité des Bills a été blessée.

«Demar Hamlin est une travailleuse extrêmement acharnée et attentionnée. Il est loyal honnête et peut toujours mettre un sourire sur votre visage. Il est plus qu’un athlète, c’est un fils et un frère. Je prie que Dieu lui fasse miséricorde et nous le ramène. — Le joueur de ligne offensive des Bills Rodger Saffold sur Twitter.

“La prière est le pouvoir et la prière est PUISSANTE, nous avons besoin que le monde prie pour Damar Hamlin et sa famille #Love # 3” – Bills offensive tacle Dion Dawkins sur Twitter.

“Envoi de nos pensées et de nos prières à Damar.” — Bengals de Cincinnati sur Twitter.

“Damar Hamlin est le meilleur d’entre nous. Nous vous aimons, 3. Prions pour vous. — Compte de football de l’Université de Pittsburgh sur Twitter. Hamlin a joué son bal universitaire à Pitt.

« Personne n’a vécu ça. Je n’ai jamais rien vu de tel non plus. – Le quart-arrière de longue date de la NFL, Troy Aikman, sur la télédiffusion ESPN.

«La NFLPA et tout le monde dans notre communauté prient pour Damar Hamlin. Nous avons été en contact avec des joueurs des Bills et des Bengals, et avec la NFL. La seule chose qui compte en ce moment, c’est la santé et le bien-être de Damar. — L’Association des joueurs de la NFL dans un rapport.

“Jamais auparavant je n’avais été témoin d’une telle chose. Le jeu n’a pas d’importance. Prions pour Damar et sa famille. – Ancien quart-arrière des Bills et membre du Temple de la renommée du football professionnel Jim Kelly sur Twitter.

“Football family & #billsmafia – Avec nos prières combinées, nous pouvons nous réunir pour #damarhamlin … God cover #3.” – Ancien receveur des Bills et membre du Temple de la renommée du football professionnel André Reed sur Twitter.

“Le jeu n’est pas important. La vie de Damar Hamlin est importante. Veuillez être d’accord. S’il vous plaît.” – Ailier défensif des Cardinals de l’Arizona JJ Watt sur Twitter.

“Je prie fort… s’il te plaît, va bien mec.” — Quart-arrière de Kansas City Patrick Mahomes sur Twitter.

“C’était définitivement le bon appel (pour reporter le match) de Roger Goodell ou de quiconque avait le pouvoir de faire cet appel. La sécurité des joueurs dans tous les sports est toujours la plus importante. C’est une chose terrible à voir et je ne souhaite rien d’autre que le meilleur pour ce gamin et la ville de Buffalo, pour la franchise des Bills et le reste de la NFL et aussi pour les Bengals qui jouaient également dans ce match. Je suis un grand fan de la NFL et un grand fan de football et vous ne voulez jamais voir quelque chose comme ça se produire. — La star de la NBA LeBron James après la victoire 121-115 des Lakers de Los Angeles à Charlotte.

«Prières pour Hamlin. J’espère que tout va bien.” — Ryan Shazier, ancien secondeur des Steelers de Pittsburghqui a subi une grave blessure à la colonne vertébrale sur le même terrain en 2017 qui l’a laissé brièvement paralysé.

« Absolument sans voix… s’il vous plaît, passez par Damar ! » – Secondeur extérieur des Steelers de Pittsburgh TJ Watt sur Twitter.

“Prier pour Damar Hamlin… le monde entier élève ce jeune homme.” – ancien receveur large de la NFL Larry Fitzgerald sur Twitter.

« Prier pour Damar Hamlin. Nos cœurs sont avec sa famille, ses proches et toute la communauté @BuffaloBills. — La gouverneure de New York Kathy Hochul sur Twitter.

“Je demande à tous les New-Yorkais de se joindre à moi pour prier pour Damar Hamlin, sa famille, ses coéquipiers et nos frères et sœurs à Buffalo.” — Le maire de New York, Eric Adams, sur Twitter.

«Envoi de nos prières à Damar Hamlin et à sa famille. Nous sommes tous des fans des Buffalo Bills ce soir. — Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, sur Twitter.

«Souvent, les gens qui regardent oublient ce que les joueurs risquent le dimanche. Prions fort pour Damar Hamlin et sa famille. Dieu de la vitesse. — Le joueur de ligne offensive des Houston Texans Scott Quessenberry, frère cadet du plaqueur offensif des Bills, David Quessenberry.

« Père Dieu, je prie pour que Damar Hamlin aille bien et soit ici avec nous. Je demande également qu’il se rétablisse rapidement mentalement et physiquement Dieu ; au nom de Jésus… Amen. – Le demi de coin des Jets de New York Sauce Gardner sur Twitter.

“Allez 3.” — porteur de ballon des Eagles de Philadelphie Miles Sanders sur Twitter.

“Je veux envoyer une prière à Damar et à sa famille.” — Receveur large des Bengals Ja’Marr Chase sur Twitter.

“Prier pour Damar Hamlin et sa famille.” — Quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones sur Twitter.

“Veuillez vous joindre à moi dans la prière pour Damar Hamlin.” – ancien quart-arrière de la NFL Tim Tebow sur Twitter.

“Seigneur, s’il te plaît, sois avec Damar Hamlin, son équipe et sa famille… mon cœur me fait mal en ce moment pour lui.” — Artiste gospel lauréat d’un Grammy Kirk Franklin sur Twitter.

“#DamarHamlin vous êtes dans mes prières.” — l’actrice Kerry Washingtonqui est marié à l’ancien demi de coin de la NFL Nnamdi Asomugha.

“Plein de tant d’émotions différentes. Je pense juste à @HamlinIsland et à sa famille. Votre famille de football est également avec vous. C’est plus grand que le jeu.” – Tacle offensif des Packers de Green Bay David Bakhtiari sur Twitter.

