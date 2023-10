La NFL et le monde du sport pleurent la perte de la légende des Bears de Chicago, Dick Butkus

Dick Butkus, la légende des Bears de Chicago largement considérée comme l’un des plus grands secondeurs à avoir jamais pratiqué le football, est décédé mercredi à l’âge de 80 ans, ont annoncé la famille Bears et Butkus.

[ Dick Butkus, fearsome Hall of Fame Chicago Bears linebacker, dies at 80 ]

Butkus n’était pas seulement l’une des légendes les plus vénérées et respectées de la NFL, il avait également une carrière dans le divertissement et restait une figure populaire autour de la franchise Bears, faisant même rire pour ses publications hilarantes et non filtrées sur les réseaux sociaux.

Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux après l’annonce de la mort de Butkus. Les Commanders de Washington, qui ont accueilli les Bears lors du Thursday Night Football, ont également tweeté leurs condoléances et ont observé une minute de silence en son honneur avant le coup d’envoi du match. Les Packers, le rival de longue date des Bears que Butkus aimait toujours troller sur les réseaux sociaux même si son neveu travaille pour Green Bay en tant qu’entraîneur adjoint, ont également envoyé leurs condoléances.

Le dernier match de la NFL auquel Butkus a assisté était la victoire des Packers de la semaine 1 contre les Bears au Soldier Field, où c’était une affaire de famille.

D’autres personnes de la NFL et de Chicago ont également présenté leurs condoléances, tout comme l’Université de l’Illinois, où il était également une légende des Fighting Illini.