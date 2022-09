La Ligue nationale de football, la NFL, et la Deutsche Fußball Liga, ou la DFL, ont annoncé jeudi un accord de partenariat. Le DFL est essentiellement responsable du fonctionnement de la Bundesliga allemande et de la 2. Bundesliga de deuxième niveau.

Un partenariat entre les deux ligues se concentre sur les idées commerciales sur les marchés allemand et américain. Cela comprend une augmentation de la communication dans des départements clés tels que la radiodiffusion, l’innovation numérique, la programmation et le marketing. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, et la PDG du DFL, Donata Hopfen, ont signé l’accord.

“Notre premier match de saison régulière en Allemagne cet automne offre également l’occasion de travailler avec un apprentissage de certaines des ligues sportives les plus performantes du monde”, a déclaré Goodell dans un communiqué officiel. “La Bundesliga a longtemps été considérée comme la première ligue d’Allemagne et l’une des meilleures d’Europe. Nous sommes impatients de collaborer avec le LDF dans un processus qui, selon nous, sera mutuellement bénéfique.

La @NFL et la Ligue allemande de football (@DFL_Official) commencera à collaborer sur la production, la diffusion et la programmation, l’innovation numérique et le marketing pour renforcer la promotion sur les marchés américain et allemand. En savoir plus sur le partenariat : https://t.co/8MujUcSXRs pic.twitter.com/o6qyVNrEwK – Opérations de football de la NFL (@NFLFootballOps) 15 septembre 2022

La NFL et le DFL signent un nouveau partenariat

Hopfen a partagé l’enthousiasme de son collègue. “Le DFL a toujours travaillé ouvertement et en coopération avec des ligues et des organisations du monde entier pour promouvoir le développement du sport dans le monde”, a déclaré Hopfen. “Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos collègues de la NFL sur une variété de questions et d’acquérir de nouvelles connaissances, en particulier en ce qui concerne le sport aux États-Unis”

La ligue de football allemande s’est déjà agrandie pour inclure un bureau à New York il y a à peine quatre ans. Un déménagement aux États-Unis était une tentative d’aider à développer le marché de la Bundesliga, à la fois en Amérique du Nord et du Sud. Alors qu’il s’efforçait auparavant de cultiver l’élite allemande ici aux États-Unis. étaient lents, ce nouveau partenariat, ainsi que l’énorme accord télévisé d’ESPN, pourraient contribuer à la croissance de la ligue.

Dans le cadre de l’accord, la NFL jouera un match par saison en Allemagne au cours des quatre prochaines années. L’Allianz Arena, domicile du Bayern Munich, accueillera le match de 2022 entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle. Le match aura lieu le dimanche 13 novembre. Munich et Francfort alterneront en tant qu’hôtes pour le reste du partenariat.