La NFL et Apple sont en désaccord dans les négociations sur les billets du dimanche

La saison de la Ligue nationale de football se dirige vers la semaine 6, et on ne sait toujours pas quelle société deviendra le nouveau propriétaire des droits de Sunday Ticket – le seul package de diffusion exclusif restant qui n’a pas été renouvelé avant 2030.

Pomme a été parmi les favoris pour décrocher le package, en partie parce que la ligue a déjà conclu des accords de diffusion avec des enchérisseurs rivaux, notamment Disney et Amazone . Un partenariat avec Pomme permettrait à la NFL d’établir une relation avec l’entreprise la plus riche au monde.

Mais les restrictions existantes autour de Sunday Ticket ont ralenti les négociations entre Apple et la NFL ces derniers mois, selon des personnes proches du dossier. Les pourparlers entre la ligue et les acheteurs potentiels de Sunday Ticket se poursuivent, ont déclaré les sources.

Les porte-parole d’Apple et de la NFL ont refusé de commenter.

La NFL et Apple, deux des sociétés les plus puissantes au monde, ont l’habitude d’obtenir ce qu’elles veulent.

Apple n’est pas intéressé à simplement servir de canal pour la diffusion de jeux, selon Eddie Cue, vice-président senior des services d’Apple. Cue supervise les partenariats médiatiques et sportifs d’Apple et son service de streaming, Apple TV+. Apple recherche des partenariats avec des ligues sportives dans lesquels il peut offrir aux consommateurs plus que des accords de droits standard, comme avoir libre cours pour proposer des jeux à l’échelle mondiale ou sur les marchés locaux. Apple a ce type d’accord avec la Major League Soccer, un partenariat de 10 ans qui commence en 2023.

“Nous n’étions pas intéressés par l’achat de droits sportifs”, a déclaré Cue cette semaine lors d’un panel du Paley Center for Media à New York. “Il y a toutes sortes de capacités que nous allons pouvoir faire ensemble parce que nous avons tout ensemble. Et donc si j’ai une bonne idée, je n’ai pas à penser, OK, eh bien, mon contrat ou l’accord d’intérêt le permettra.”

Le fabricant d’iPhone est le partenaire de diffusion exclusif de la MLS, bien que certains réseaux linéaires puissent acheter les droits de diffusion simultanée des matchs de la ligue de football. Le pacte permet à Apple de diffuser chaque jeu de chaque saison pendant les 10 prochaines années dans le monde. Il prévoit d’intégrer des capacités de diffusion MLS dans ses applications, telles qu’Apple News.

Alors qu’une “bonne idée” de Cue pourrait potentiellement se transformer rapidement en une solution pratique avec la MLS, la même chose peut ne pas être réalisable avec la NFL, qui a été en affaires avec Renard , Paramount mondial , Comcast de NBCUniversal et Disney depuis des décennies. La ligue a également vendu son forfait “Thursday Night Football” à Amazone .

L’année dernière, la NFL a renouvelé les accords de diffusion télévisée avec Fox et CBS jusqu’en 2030. Ces accords garantissent l’exclusivité des jeux locaux. Fox et CBS ont conçu des stratégies d’entreprise entières autour de cette exclusivité, y compris l’achat de chaînes de télévision locales qui s’alignent sur les marchés de la NFL où ils détiennent les droits. Par exemple, Renard possède des stations locales à Atlanta; Charlotte, Caroline du Nord ; Chicago; Minnéapolis ; Crême Philadelphia; Phénix; San Francisco, Tampa, Floride ; et Washington, DC – tous les endroits avec des équipes NFC, car Fox possède le package NFC Sunday.

Sunday Ticket est également un produit réservé aux États-Unis. On ne sait toujours pas ce que la NFL est prête à donner à Apple pour améliorer un accord au-delà de ce qu’il a vendu à DirecTV au cours des 28 dernières années. Pourtant, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a déclaré à CNBC en juillet qu’une partie de l’avantage de vendre à un streamer était “d’innover au-delà de là où nous en sommes aujourd’hui”.