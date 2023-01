La NFL est de retour à Tom Brady deja vu après les adieux potentiels des Buccaneers de Tampa Bay | Nouvelles de la NFL

Quel avenir pour Tom Brady ?

Tom Brady pourrait prendre sa retraite. Tom Brady pourrait également ne pas prendre sa retraite. Il pourrait quitter les Buccaneers de Tampa Bay. Il pourrait filer vers Las Vegas et sa lourde facture d’électricité. Il pourrait se précipiter dans la Silicon Valley pour quelques manigances de Kyle Shanahan. Il pourrait encaisser les millions de dollars de télévision qui l’attendent.

Nous étions peut-être déjà venus ici, n’est-ce pas ? Peut-être, non ?

Lundi, il monologue. Brady a suivi un coup de Wild Card des Cowboys de Dallas en remerciant l’organisation Bucs et les médias de Tampa Bay avant de clôturer sa conférence de presse en proclamant son amour pour la franchise. Était-ce au revoir ? Et à qui était-ce un au revoir ? Nous? Leur?

Des tableaux d’araignées mentaux ont été enchaînés par des journalistes devenus détectives, des outils de décryptage prêts à l’emploi, des experts en langage corporel ronronnant et des lecteurs d’expressions faciales testés au poker attentifs à la moindre révélation. Tout cela pour aider à dévoiler un indice sur les prochaines étapes du plus grand de la NFL.

Pendant deux décennies, Brady avait été le geek du poker avec la main parfaite et le plan d’évasion par excellence si jamais la perfection lui échappait. Jusqu’à ce qu’il ne le fasse pas. ‘Didn’t’ est venu lundi, ‘n’a pas’ est venu cette saison. “N’est-ce pas” est également venu au sein d’une équipe misérablement entraînée. Maintenant quoi?

Alors qu’il sortait du terrain en courant, il a retiré sa casquette aux fans de Tampa avec un sourire avant d’embrasser ses parents et de se diriger vers le tunnel pour la dernière fois. Il venait d’être évincé par un maître contrôleur de tempo et résolveur de problèmes à Dak Prescott, qui a déchiffré sa défense adverse et a fait aller et venir ses coéquipiers en tant que chef d’orchestre et architecte pour jouer des formations avec l’omniscience du meilleur joueur sur le champ. C’était un contraste accablant avec une performance Brady non Brady.

Ce fut une année sans Brady. Et cela crée une sorte d’intersaison familière.

Brady a duré 40 jours avant de revenir sur sa décision de se retirer de la NFL plus tôt cette année. Cela lui a permis de réaliser ses ambitions de jouer à l’âge de 45 ans, tout en devenant le premier joueur à atteindre 85 000 verges par la passe dans l’histoire de la ligue et le premier à 100 000 verges en saison régulière et en séries éliminatoires combinées. Cela lui a permis de surpasser Peyton Manning pour la plupart des courses gagnantes de tous les temps, et de figurer dans le cadre du premier match de saison régulière en Allemagne, et d’établir son propre record pour la plupart des réalisations dans une campagne. L’immortalité du football pourrait encore prendre un éclat supplémentaire, même dans une saison qui l’a vu perdre huit matchs pour la première fois.

Il a pris sa retraite avec trois carrières remplies de réalisations derrière lui. Il n’a pas pris sa retraite parce que ce n’était ni ses capacités déclinantes ni ses défaillances corporelles qui l’avaient guidé vers la retraite en premier lieu. Cela ressemblait un peu moins au cas cette année – bien que, encore une fois, entravé davantage par un héritage bafouillant du régime de Bruce Arians.

“Ce ne sera qu’un jour à la fois, vraiment”, a-t-il déclaré à propos d’une décision concernant son avenir.

Brady a terminé la saison régulière 490 sur 733 passes (66,8%) pour 4 694 verges (troisième de la ligue) et 25 touchés pour neuf interceptions, tout en se classant 15e dans le composite EPA + CPOE (points attendus ajoutés + pourcentage d’achèvement par rapport aux attentes) dans un L’attaque des Bucs qui a terminé 16e en DVOA et 25e en notation tout en étant gâchée par l’un des pires matchs au sol de la ligue.

Il y a eu un achèvement parfait de l’arrière-épaule de Mike Evans en triple couverture sur la ligne de touche le troisième et le deuxième contre les Ravens de Baltimore, et le seau de route de 63 verges vers Evans pour un score pour torcher couverture de parapluie souple contre les Panthers de la Caroline et le touché de 30 verges de lundi soir contre Julio Jones en double couverture. Les bras et les yeux qui vous séparent étaient à la fois toujours évidents et à prendre en compte dans le “va-t-il prendre sa retraite?” discussion, mais aussi des problèmes de précision atypiques face à une défense sophistiquée et acharnée de Dallas.

Il était mal à l’aise lorsqu’il était sorti de sa poche contre un essaim éclair, et déjoué par un système qui complétait les chiens d’attaque avec des couvertures simulées de six et sept hommes qui doublaient les sécurités élevées dans un reflet de la schéma évolué de Dan Quinn. Le trafic routier a fait des lancers peu attrayants, tandis que Brady a également mal lancé des cibles ouvertes lorsqu’elles sont apparues et a jeté quelques casse-tête dans le no man’s land dans des malentendus apparents sur la conception du jeu avec ses récepteurs. Inutile de dire que l’incertitude sur l’avenir de Byron Leftwich en tant que coordinateur offensif était également à prévoir.

Pour une interception imprudente de Brady lob-turned dans la zone des buts par Jayron Kearse est venu un Prescott roll out-turned-open body, side-arm dagger à Dalton Schultz pour une avance de trois touchés. Brady bâclé, Prescott habile.

Alors nous revoilà. Au pas de la porte en attente d’une décision, qu’il devrait pouvoir prendre cette fois-ci sans aucun reportage hâtif.

Une option qui reste sur la table depuis mai a été une étape dans le monde de la radiodiffusion, Brady ayant conclu un contrat de 10 ans d’une valeur de 375 millions de livres sterling pour devenir analyste principal pour Fox Sports une fois qu’il aura raccroché ses crampons. Cela semble plutôt inconditionnel; Fox attendra aussi longtemps qu’il le faudra.

Une conférence de presse sentimentale de Brady a peut-être flirté avec la clôture et la conclusion, mais serait-il dans la nature de Brady de repartir avec une campagne aussi désastreuse à regarder en arrière ? Pour tout ce que nous avons appris sur lui, peut-être pas.

L’homme de 45 ans est prêt à frapper l’agence libre après avoir signé un accord restructuré avec les Bucs en 2021 qui comprenait une clause “sans étiquette”, lui accordant la liberté d’explorer de nouveaux pâturages ailleurs et obligeant Tampa à négocier avec lui en tant que libre agent s’ils souhaitent le ramener.

Un nouveau coordinateur offensif, des rénovations à une ligne offensive qui a perdu Ali Marpet à la retraite et Tristan Wirfs à la blessure, un acquéreur pérenne de 1 000 verges à Mike Evans, une cible de plus en plus fiable à Cade Otton et des assurances de pièces supplémentaires pourraient figurer dans n’importe quel vendre pour le ramener. S’il choisit d’explorer l’agence libre, Tampa devra faire face à une charge de plafond salarial de 35,1 millions de dollars si Brady choisit d’explorer l’agence libre.

Ian Rapoport de NFL Network a abandonné les 49ers de San Francisco, sur l’élan de la manie de Brock Purdy, alors que les prétendants potentiels étaient Brady pour entrer en agence libre cette intersaison. Purdy, le dernier choix du repêchage, est devenu l’une des histoires de la saison 2022 tout en affichant un équilibre formidable en tant que visage par inadvertance de la charge du Super Bowl des 49ers après avoir remplacé Trey Lance et Jimmy Garoppolo blessés.

Il y a une incertitude persistante quant à la version de Lance, dans laquelle ils ont investi massivement en ce qui concerne le projet de capital, émergera de l’autre côté de sa mise à pied, date à laquelle il n’aura effectué que quatre départs compétitifs depuis 2020. Un Garoppolo en bonne santé est, entre-temps, devenu une sorte de couverture de sécurité – bien soutenue dans le vestiaire – pour le système de Shanahan lorsqu’il est appelé, mais serait-il l’homme à être expulsé si un Brady devenait disponible?

Ce serait un retour chaleureux pour Brady ayant grandi en soutenant les Niners de Joe Montana, où il serait entouré de la distribution de soutien la plus riche en talents de la ligue et sans doute de l’esprit offensif le plus innovant de Shanahan. Avoir trois de Purdy, Lance, Garoppolo et Brady en lice pour des clichés semble cependant exagéré.

Dans le désert, les Raiders soignent à nouveau les blessures d’une autre saison mouvementée, qui s’est terminée avec l’organisation qui a effectivement quitté le quart-arrière de longue date Derek Carr. Ils sont une franchise à la recherche de quelque chose pour galvaniser un fidèle sans inspiration de Sin City – leur soif de célébrité et la relation de longue date de l’entraîneur-chef Josh McDaniels avec Brady pourraient-elles l’amener au stade Allegiant? Brady pourrait-il faire sortir Rob Gronkowski de sa retraite et l’emmener passer une année de style Hangover à Las Vegas où ils perdent Hunter Renfrow sur le toit du Caesars Palace? Cela ferait une finale appropriée à l’éventuel biopic de Brady.

Les Titans du Tennessee ont été sondés comme un autre point d’atterrissage possible s’ils considéraient qu’il était temps de chercher une mise à niveau sur ce que Ryan Tannehill a offert jusqu’à présent, une équipe des Jets de New York souffrant des malheurs de Zach Wilson agite une liste attrayante dans les airs dans l’espoir d’attirer un gagnant éprouvé à MetLife, et un retour parfait à Foxboro pour accompagner Bill Belichick dans les dernières étapes de sa carrière peuvent être intégrés dans la conversation pour faire bonne mesure.

C’est peut-être maintenant. Ce n’est peut-être pas le cas. Mieux vaut croire que les observateurs de la NFL traiteront son plan «un jour à la fois» au pied de la lettre; le gros reste à gagner, mais l’intersaison est peut-être déjà là.

