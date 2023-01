La NFL équilibre les émotions et le calendrier serré après le choc de Hamlin

La NFL a avancé mardi avec un exercice d’équilibre difficile, naviguant sur les émotions des joueurs après l’arrêt cardiaque choquant de la sécurité de Buffalo Damar Hamlin avec un calendrier serré des séries éliminatoires et mettant l’accent sur la santé de Hamlin était son objectif principal.

La ligue a informé les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati que leur match, suspendu lundi soir, ne reprendrait pas cette semaine alors que le calendrier de la semaine 18 restait inchangé, pour l’instant.

Aucune décision concernant la reprise éventuelle du match pivot Bills-Bengals n’a été prise. Le match a été suspendu au premier quart lorsque Hamlin a subi un arrêt cardiaque après avoir fait un tacle.

Hamlin, 24 ans, est resté dans un état critique un jour après que les Bills ont déclaré que son cœur s’était arrêté après le jeu apparemment routinier. Hamlin a taclé le receveur large des Bengals Tee Higgins, qui menait avec son épaule, puis s’est brièvement levé avant de s’effondrer.

Le personnel médical a restauré son rythme cardiaque pendant des moments frénétiques sur le terrain avant qu’il ne soit chargé dans une ambulance. Les joueurs des deux équipes pleuraient et priaient lors d’une scène émouvante devant un public de télévision nationale.

“Damar a subi un arrêt cardiaque et a été rapidement réanimé par des médecins du club sur place et du personnel médical indépendant, tous hautement qualifiés pour mettre en œuvre les plans d’urgence médicale”, a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dans une lettre envoyée à toutes les équipes. par l’Associated Press. “Damar a été stabilisé et transporté au centre médical de l’Université de Cincinnati, un centre de traumatologie de niveau 1, où il reste aux soins intensifs.”

L’oncle de Hamlin, Dorrian Glenn, a déclaré à CNN et à d’autres points de vente que Hamlin devait faire redémarrer son cœur deux fois – une fois sur le terrain et une autre après son arrivée à l’hôpital. Il a déclaré qu’il y avait des signes encourageants pour son neveu mardi, tels que des médecins abaissant le niveau d’oxygène dont Hamlin a besoin de 100% à 50%.

Goodell a informé les clubs que le Dr Nyaka NiiLampti avait envoyé au clinicien et au responsable de l’engagement des joueurs de chaque équipe des informations sur la santé mentale et les ressources de soutien disponibles pour les joueurs et le personnel.

“Des ressources supplémentaires, y compris des services sur place, peuvent être disponibles pour tout club qui souhaite cette assistance”, a déclaré Goodell.

Goodell a déclaré aux équipes qu’elles seraient rapidement informées de tout changement à l’horaire de ce week-end.

Plusieurs équipes ont annulé les disponibilités médiatiques, dont les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils doivent affronter les Bills dimanche.

Les Titans du Tennessee et les Jaguars de Jacksonville se sont entraînés avant leur match pour déterminer le champion de l’AFC Sud samedi soir.

“Oh, je n’ai aucune hésitation”, a déclaré Jeffery Simmons, plaqueur défensif des Titans à deux reprises au Pro Bowl, à propos du jeu. “Mais moi personnellement, c’est l’une de ces choses quand on est secoué.”

Simmons a déclaré que son cousin de 15 ans, Jason “JJ” Hatcher, est décédé le 18 décembre d’un problème cardiaque lors d’un entraînement de football. L’adolescent, qui était en deuxième année au lycée Hebron de Carrollton, au Texas, est le fils de l’ancien ailier défensif vétéran de la NFL Jason Hatcher, qui a passé les huit dernières saisons de sa carrière avec les Cowboys de Dallas.

Simmons a reçu un appel l’informant de la mort de son cousin avant que les Titans ne jouent un match en fin d’après-midi à Los Angeles, une défaite 17-14 contre les Chargers.

“Nous ne pouvons tout simplement pas tenir ce match pour acquis car on ne sait jamais”, a déclaré Simmons. «Parfois, nous nous laissons simplement distraire. … Mais la vraie raison pour laquelle nous jouons à ce jeu et parfois nous l’oublions, … nous jouons l’un pour l’autre. Nous jouons pour notre famille. Et surtout, jouer pour nous-mêmes parce que c’est tout ce que nous avons connu toute notre vie.

“Et je suis sûr que ce jeune homme, c’est tout ce qu’il a connu toute sa vie”, a déclaré Simmons à propos de Hamlin. “Vous ne savez jamais quand votre dernière nuit peut être. Il n’y a donc qu’une chose que vous ne pouvez pas tenir pour acquise. Et je prie pour lui et sa famille.

L’entraîneur des Titans Mike Vrabel et l’entraîneur des Pittsburgh Steelers Mike Tomlin ont déclaré qu’ils n’avaient eu aucune discussion avec la ligue concernant le report des matchs de cette semaine.

Aaron Rodgers, le double MVP en titre de la NFL, a déclaré qu’il était “secoué”.

«Votre mortalité dans le football vient juste face à face. L’un de vos frères dans la fraternité de la NFL se bat pour sa vie en ce moment », a déclaré le quart-arrière des Packers de Green Bay lors de son apparition hebdomadaire sur « The Pat McAfee Show » sur YouTube et SiriusXM.

“J’ai participé à quelques matchs où ils ont éliminé des gars et nous avons eu des joueurs blessés au cou. Il vous secoue au cœur. Ce sont des blessures où ils sont éveillés et alertes, et beaucoup d’entre eux lèvent le pouce ou autre, et cela vous secoue toujours. C’est comme des retards de 10, parfois 15 minutes sur le terrain et, ‘D’accord, retournez jouer’, même si votre copain ne jouera peut-être plus jamais et nous espérons qu’il pourra marcher. C’est une sensation bizarre.

“Dans cette situation, c’est sans précédent, définitivement à mon époque. … Je n’ai jamais vu quelque chose où un joueur devait subir une RCR sur le terrain et n’avait soi-disant pas de pouls. dit Rodgers. « J’ai pensé : ‘Il n’y a pas moyen. Ils vont retourner dans les vestiaires puis sortir jouer. Quelle? Cela ne peut pas arriver.

La NFL a contesté un reportage télévisé selon lequel les deux équipes avaient été invitées à reprendre le jeu après un échauffement de cinq minutes. “Il ne nous est jamais venu à l’esprit de parler d’échauffement pour reprendre le jeu”, a déclaré le directeur de la ligue Troy Vincent.

Les Chiefs de Kansas City se sont entraînés mardi pour leur match de samedi après-midi contre les Raiders de Las Vegas. Les Chiefs (13-3) se battent avec les Bills (12-3) et les Bengals (11-4) pour la tête de série n ° 1 de l’AFC.

Ainsi, le résultat du match Bills-Bengals a des implications majeures en séries éliminatoires. Les Bills sont entrés dans le match à la première place tandis que les Bengals ont eu une chance de remporter l’AFC North avec une victoire et étaient également dans le mélange pour la tête de série n ° 1 avec Kansas City.

Les Bengals menaient 7-3 au premier quart lorsque le match a été arrêté. La NFL devrait commencer les séries éliminatoires le 14 janvier. La tête de série n ° 1 de chaque conférence obtient un laissez-passer au premier tour et un avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires.

On ne sait pas comment la ligue gérera les classements si le match Bills-Bengals n’est pas conclu. La NFL pourrait repousser le début des séries éliminatoires d’une semaine et éliminer la semaine supplémentaire entre les matchs de championnat de la conférence et le Super Bowl. Les Pro Bowl Games sont prévus pour le 5 février.

Les équipes de la NFL ont changé leurs avatars sur Twitter en un fond bleu des Bills avec le numéro 3 de Hamlin et les mots : “Priez pour Damar”.

Les écrivains AP Pro Football Teresa Walker et Mark Long et les écrivains AP Sports John Wawrow, Steve Megargee et Tim Reynolds ont contribué à ce rapport.

Rob Maaddi, Associated Press