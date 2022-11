La NFL envoie des discussions sur les billets du dimanche avec Apple et Google en heures supplémentaires

Roger Goodell, le commissaire de la Ligue nationale de football, s’est rendu cet été à Sun Valley, dans l’Idaho, pour la conférence de presse annuelle d’Allen & Company, convaincu que la NFL était sur le point d’annoncer son dernier accord sur les droits de télévision à succès.

“Nous aurons probablement une décision d’ici l’automne”, a-t-il a déclaré à CNBC à l’époque.

Mais près de cinq mois plus tard, la ligue est toujours à la recherche d’une société de technologie ou de médias prête à remplacer DirecTV en tant que détenteur des droits de Sunday Ticket, qui permet aux fans de regarder tous les matchs de la NFL, pas seulement ceux diffusés dans leur région. Les négociations devraient maintenant se prolonger jusqu’à l’année prochaine, selon cinq personnes proches des pourparlers.

Les négociations du Sunday Ticket ont été suivies de près par les analystes et les dirigeants. Les sports en direct, en particulier les matchs de la NFL, sont l’un des derniers incontournables de la télévision traditionnelle. Qui est le soumissionnaire gagnant, combien il paie et comment l’accord est structuré aura des implications sismiques pour les industries du sport, des médias et de la technologie.

Les enchères pour le précieux ensemble de jeux de Sunday Ticket pourraient créer un précédent quant au montant que des entreprises technologiques comme Apple et Google sont prêtes à payer pour attirer les téléspectateurs des sociétés de télévision traditionnelles, qui dépendent toujours des frais d’abonnement au câble et de la publicité pour rester à flot.