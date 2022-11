La NFL envisage des matchs en Espagne et en France après le succès du Royaume-Uni et de l’Allemagne | Nouvelles de la NFL

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Peter King de NBC Sports a affirmé que les Seahawks de Seattle et les Buccaneers de Tampa Bay jouant un match de saison régulière en Allemagne étaient parfaits pour la NFL

La NFL souhaite poursuivre sa tournée européenne maintenant que l’Allemagne a rejoint le Royaume-Uni pour accueillir des matchs, l’Espagne et la France étant au sommet de la liste de souhaits de la ligue alors qu’elle continue de chercher à se développer à l’international.

Les Buccaneers de Tampa Bay ont battu les Seahawks de Seattle 21 à 16 dimanche à l’Allianz Arena de Munich – le premier match de la NFL organisé en Allemagne, dans le cadre d’un contrat de quatre ans dont la ligue espère qu’il sera prolongé à long terme. Londres, quant à elle, accueille des matchs de saison régulière depuis 2007, dont trois en 2022 (deux au Tottenham Hotspur Stadium et un à Wembley).

Tel était le vaste intérêt suscité par le premier match de dimanche en Allemagne, la ligue a affirmé avoir reçu trois millions de demandes de billets après une vente instantanée plus tôt cette année.

Au-delà de l’Allemagne, qui pourrait également obtenir des matchs supplémentaires bientôt, l’analyse de la ligue sur la croissance des fans et le potentiel commercial place l’Espagne et la France “tout à fait sur notre radar”, a déclaré Brett Gosper, responsable de la NFL pour le Royaume-Uni et l’Europe. The Associated Press.

“Nous devons faire nos devoirs pour nous assurer qu’il y a la possibilité d’un endroit pour débarquer tous les jeux sur ces marchés, évaluer l’intérêt des stades hôtes, évaluer l’intérêt de la ville hôte, même du gouvernement, quant à leur enthousiasme pour aider nous apportons un jeu », a déclaré Gosper.

L’Espagne a un léger avantage parce que les Bears de Chicago et les Dolphins de Miami ont désormais des droits de “marketing à domicile” dans le pays. La NFL a partagé les droits internationaux aux équipes intéressées couvrant 10 pays, dont l’Australie, le Brésil, le Canada, l’Allemagne, le Ghana, le Mexique et le Royaume-Uni. Aucune équipe n’a actuellement de droits en France.

“Quand on sait qu’il y a des équipes qui opèrent dans [the international rights programme] vous voulez examiner la perspective et la viabilité d’avoir potentiellement des jeux sur ces marchés à un moment donné”, a déclaré Gosper.

Il y a cinq matchs de la Série internationale cette saison, dont le dernier aura lieu à Mexico lundi, lorsque les Cardinals de l’Arizona affronteront les 49ers de San Francisco.

L’expansion internationale était l’une des raisons pour lesquelles la NFL a ajouté un 17e match aux horaires des équipes. La ligue s’est engagée à jouer au moins quatre matchs internationaux chaque saison, et les équipes sont tenues de jouer un match « à domicile » à l’étranger une fois toutes les huit saisons.

En dehors de cet engagement, une équipe ayant des droits dans un pays peut choisir d’y jouer des matchs à domicile, comme le font les Jaguars de Jacksonville à Londres. Les Jags y ont joué neuf fois et ont actuellement un contrat de trois ans pour disputer un match annuel « à domicile » au stade de Wembley de 90 000 places.

“Une équipe pourrait choisir de faire cela. C’est une possibilité réelle mais encore une fois pas imminente”, a déclaré Gosper.

“Certes, dans les six à 12 prochains mois, nous allons vraiment tester la viabilité de nos options du point de vue du stade – pas seulement en Europe mais ailleurs – et puis, en même temps, voir quel est l’appétit. pour que les clubs exploitent potentiellement ces marchés avec un jeu”, a-t-il déclaré.

En Espagne, le stade Santiago Bernabeu du Real Madrid subit d’importantes rénovations qui comprendront un terrain en gazon qui se rétracte pour faire place à un terrain en gazon artificiel pouvant être utilisé pour le football américain, la capacité étant de plus de 80 000 places. Le Tottenham Hotspur Stadium, qui a un accord à long terme avec la NFL pour accueillir les matchs de Londres, a un système similaire.

Il y a aussi le Nou Camp, le plus grand stade de football d’Europe avec une capacité de 99 000 places, mais Barcelone prévoit de lancer un projet de rénovation longtemps retardé qui durera jusqu’en 2026. La ville possède également le stade olympique de Montjuic, qui peut accueillir environ 56 000 places et était un ancien domicile des Dragons de Barcelone dans la ligue NFL Europe, aujourd’hui disparue, qui s’est déroulée de 1991 à 2007.

Le Nou Camp pourrait-il être le prochain grand stade d’Europe à accueillir un match de la NFL International Series ?

Gosper a déclaré qu’il y avait “beaucoup de synergies” avec l’Espagne compte tenu de la grande base de fans hispanophones de la NFL. Neuf équipes ont des droits de commercialisation au Mexique.

“La France est un peu en dehors de cela et c’est son propre marché et sa propre culture”, a déclaré Gosper. “Mais en même temps, c’est un marché des médias sportifs incroyablement fort où les rendements pourraient être plus élevés et plus rapides que l’Espagne.

“Ce sont deux marchés des médias en très bonne santé, des marchés du sport en bonne santé, avec des indicateurs solides de notre plateforme de streaming ainsi que de nos ventes aux consommateurs”, a-t-il poursuivi. “Lorsque vous exploitez un peu les données, ce sont certainement deux marchés à fort potentiel.”

Ailleurs en Europe, les marchés nordiques seraient les prochains et “la Suède en particulier” selon Gosper. Le plus grand stade du pays, Friends Arena, compte 50 000 spectateurs.