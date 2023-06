La NFL enquête sur un joueur des Colts pour une éventuelle violation de la politique de jeu de la ligue, a confirmé un officiel de l’équipe à L’athlétisme lundi. Matt Rybaltowski de Sports Handle signalé pour la première fois l’enquête. Voici ce que vous devez savoir :

Les Colts ont déclaré dans un communiqué qu’ils « sont au courant de l’enquête de la NFL » et « n’auront aucun autre commentaire pour le moment ».

Pour le moment, le joueur des Colts reste anonyme.

En avril, la NFL a suspendu cinq joueurs – un des commandants et quatre des Lions – pour avoir enfreint la politique de jeu de la ligue. L’athlétisme a rapporté le mois dernier qu’un cinquième joueur Lions faisait actuellement l’objet d’une enquête.

ESPN signalé en mai que la ligue enquête sur une « deuxième vague de violations potentielles de sa politique de jeu ».

Passé

La sécurité des Lions CJ Moore et le receveur large Quintez Cephus ont été suspendus pour une durée indéterminée en avril pour avoir parié sur l’action de la NFL, et les receveurs larges Jameson Williams et Stanley Berryhill ont reçu des suspensions de six matchs pour avoir placé des paris sur une action non-NFL alors qu’ils se trouvaient dans les installations de Detroit, une violation de la politique de jeu de la ligue. Les Lions ont immédiatement libéré Moore et Cephus. Le 9 mai, l’équipe a libéré Berryhill.

Le joueur de ligne défensive des commandants Shaka Toney a également été suspendu indéfiniment pour avoir parié sur des matchs de la NFL.

Des sources de la Ligue ont déclaré L’athlétisme en mai qu’un cinquième joueur des Lions fait l’objet d’une enquête pour une violation potentielle. L’athlétisme ne nomme pas le joueur pour le moment car l’enquête est en cours. Le joueur actuellement sous enquête n’était pas un membre éminent de l’équipe 2022.

Quatre employés de l’équipe des Lions ont également été licenciés en mars pour avoir enfreint la politique de jeu de la NFL, L’athlétisme signalé.

En avril, la NFLPA a envoyé une note à tous les agents de la NFL concernant les récentes suspensions pour violation de la politique de jeu et les a avertis que les joueurs ne devraient jamais ouvrir ou utiliser une application de jeu mobile au travail.

La politique de jeu de la NFL interdit au personnel de l’équipe, au personnel de la ligue et aux joueurs de placer des paris sur n’importe quel sport dans n’importe quelle installation de la ligue, y compris les stades qui abritent des paris sportifs, ou lors de voyages avec leurs équipes.

Ce que cela signifie pour les Colts

Les Colts entament une nouvelle ère après avoir embauché pour la première fois l’entraîneur-chef Shane Steichen et recruté un quart-arrière potentiel de franchise, Anthony Richardson, avec le choix n ° 4. L’ancien signaleur de Floride est sous surveillance depuis son arrivée à Indianapolis, et bien que cette tendance se poursuive, une violation de jeu par l’un des nouveaux coéquipiers de Richardson est évidemment considérée comme une distraction pour lui et le reste de la franchise.

Toney, Moore et Cephus ont tous été suspendus indéfiniment. Moore et Cephus (et plus tard, Berryhill) ont ensuite été coupés des Lions.

Si ce joueur des Colts a parié sur des matchs de la NFL, la sanction sera sûrement lourde. Pour une franchise qui essaie de se démarquer de la campagne 4-12-1 de l’an dernier remplie de « chaos », comme l’a appelé le centre Ryan Kelly plus tôt cette intersaison, une infraction au jeu n’est pas un bon début. — Boyd

