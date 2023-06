La NFL enquête sur un joueur des Colts d’Indianapolis pour une possible infraction au jeu

Le demi de coin et le retourneur de coups de pied des Colts d’Indianapolis Isaiah Rodgers Sr. ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant au moins une partie des activités d’entraînement hors saison (OTA) cette semaine alors qu’une enquête pour violation potentielle de la politique de jeu sportif de la NFL est en cours, selon plusieurs rapports.

On ne sait pas non plus quand – ou si – il reviendra.

Les Colts ont déclaré lundi qu’ils savaient que la ligue avait ouvert une enquête sur les paris sur l’un des joueurs de l’équipe, mais qu’ils ne discuteraient d’aucun détail supplémentaire.

La confirmation est intervenue peu de temps après des informations faisant état d’une possible infraction aux politiques de jeu de la ligue. fait surface pour la première fois. Environ 100 paris ont été placés sur le compte sur une durée non divulguée, y compris sur les jeux Colts, par ESPN. Un nombre considérable de paris ont été placés depuis l’intérieur des installations de l’équipe, selon le rapport.

Ni les Colts ni la ligue n’ont publiquement identifié Rodgers comme la cible de l’enquête, bien que Rodgers ait publié une déclaration sur Twitter disant qu’il avait fait une « erreur de jugement » – quelques heures après que les médias l’aient lié à l’enquête.

« Comme je l’ai dit, c’est une enquête en cours », a déclaré l’entraîneur-chef de première année Shane Steichen lorsqu’on lui a demandé si Rodgers continuerait de s’absenter jusqu’à ce qu’il y ait une décision. « Je pense que chaque fois que quelque chose comme ça se produit, vous devez le mettre de côté et passer à autre chose. Les joueurs ont bien fait jusqu’à présent. »

Rodgers, 25 ans, était un choix de sixième tour de l’UMass en 2020. Il entrait dans la dernière année de son contrat de recrue de 3,4 millions de dollars et devait concourir pour un emploi de départ après qu’Indy ait échangé Stephon Gilmore à Dallas pendant l’intersaison.

Rodgers a commencé neuf fois en 15 matchs la saison dernière et a réussi 34 plaqués. Sa meilleure saison a eu lieu en 2021 lorsqu’il a réussi 49 plaqués, trois interceptions et sept passes défendues – tous des records en carrière. Il a généralement été considéré comme le joueur le plus rapide des Colts.

Bien que l’on ne sache pas si d’autres joueurs des Colts pourraient faire l’objet d’un examen minutieux, la NFL a envoyé une équipe à Indianapolis cette semaine pour réitérer la politique de jeu de la ligue. Steichen a déclaré que la réunion faisait partie d’une visite annuelle organisée avant que les détails de l’enquête ne soient rendus publics.

La NFL a suspendu cinq joueurs en avril, dont quatre des Lions de Detroit, pour des infractions de jeu. Les Lions ont libéré trois de ces joueurs – les receveurs Quintez Céphus et Stanley Berryhill et la sécurité C.J. Moore . Cephus et Moore ont été suspendus indéfiniment pour avoir parié sur des matchs de la NFL, tandis que Berryhill et le receveur Jameson Williams chacun a attiré des suspensions de six matchs pour avoir joué à des jeux non NFL.

Williams, le choix n ° 12 au classement général du repêchage de la NFL 2022, a déclaré plus tard qu’il n’était pas au courant de la politique de jeu de la ligue qu’il avait enfreinte.

Commandants de Washington fin défensive Shaka Toney a également reçu une suspension indéfinie en avril pour avoir parié sur des matchs de la NFL et en 2022, la NFL a suspendu le receveur des Falcons d’Atlanta Calvin Ridley pour toute la saison pour la même infraction. Ridley a été réintégré en mars et est maintenant avec les Jaguars de Jacksonville.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Colts d’Indianapolis