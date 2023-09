La NFL en pourparlers pour jouer des matchs au Bernabeu et au Metropolitano

La NFL dispose déjà d’une base solide en Angleterre et, après avoir pénétré en Allemagne l’année dernière, elle considère l’Espagne comme sa prochaine conquête. La NFL envisage d’organiser des matchs dans deux des terrains les plus sacrés du pays. Il s’agit du Santiago Bernabeu, domicile du Real Madrid, et du Metropolitano, que l’Atletico Madrid considère comme son domicile.

Selon Adam Schefter d’ESPN, la NFL considère l’Espagne et le Brésil comme sites potentiels pour les matchs de saison régulière de la NFL. Au cours des trois prochaines semaines, la ligue disputera trois matchs à Londres. Deux de ces matchs auront lieu au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que le premier aura lieu à Wembley. Le terrain des Spurs est l’avant-poste de la NFL au Royaume-Uni. L’Espagne et le Brésil n’ont jamais accueilli de match de NFL.

Le vice-président exécutif de la NFL, Peter O’Reilly, a déclaré que la NFL recherchait constamment de nouveaux endroits et des moyens de modifier la popularité du jeu. Il y a cinq matchs en Europe cette année, dont trois à Londres et deux en Allemagne. Il dit que l’intérêt vient d’autres pays.

« Il existe des clubs de football classiques à travers le monde qui sont vraiment intéressés à accueillir la NFL et à établir une relation avec la NFL. Donc le mariage de ces deux-là — il y a certainement des intérêts là-bas, et cela ne fait que déterminer le calendrier et l’approche.

La NFL veut l’Espagne comme prochain hôte international

L’année dernière, la NFL a accordé les droits de commercialisation internationaux en Espagne aux Bears de Chicago et aux Dolphins de Miami. Schefter a mentionné que la saison prochaine, les Bears disputeront neuf matchs à domicile dans leur calendrier de 17 matchs. Ce déséquilibre pourrait donner à Chicago une certaine flexibilité pour jouer l’un de ces matchs à domicile en dehors de Chicago. Cela diffère des Jaguars, qui ont disputé un match à Londres chaque année au cours des 10 dernières saisons, dont 2023. Les Jags n’ont pas joué à Londres pendant la saison 2020 en raison du COVID-19.

Tout comme le nouveau stade de Tottenham, le Real Madrid et l’Atletico Madrid jouent dans de nouvelles salles somptueuses. Alors que le Metropolitano est une nouvelle construction, le Santiago Bernabeu a subi de lourdes rénovations pour moderniser le stade. La NFL peut profiter de ces améliorations pour améliorer l’expérience des fans alors qu’elle cherche à développer sa base en Europe. L’année dernière, le premier match en Allemagne a connu un grand succès. L’Allianz Stadium de Munich a accueilli les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle dans un match à un score.

