La NFL embauche Goldman Sachs pour explorer de nouvelles sources de revenus pour NFL Media

La NFL a déclaré mercredi qu’elle explorait des options stratégiques, y compris la vente de participations, pour ses propriétés NFL Media, notamment NFL Network, NFL RedZone et ses plateformes numériques.

« Lors de récentes réunions de propriétaires, nous avons discuté de l’exploration d’un partenariat stratégique pour améliorer davantage l’avenir des propriétés médiatiques détenues et exploitées par la Ligue – NFL Network, NFL RedZone, propriétés numériques de la NFL et les droits de contenu précieux sous-jacents à ces actifs dans un écosystème médiatique en évolution, » Brian Rolapp, directeur des médias et des affaires de la NFL, a déclaré mercredi dans une lettre aux présidents et dirigeants de la ligue.

Rolapp a déclaré avoir embauché Goldman Sachs pour « identifier et évaluer les opportunités de partenariat pour NFL Media dans le but de créer un actif médiatique encore plus dynamique qui étend la portée et l’engagement et crée une valeur supplémentaire pour les clubs – y compris par le biais d’opportunités directes aux consommateurs, contenus et formats nouveaux et innovants, et expansion internationale. »

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a toutefois déclaré que la NFL ne voulait pas abandonner le contrôle total de NFL Media.

« Notre objectif ici est de rechercher un ou plusieurs partenaires avec lesquels nous pouvons travailler pour développer notre collection unique de propriétés médiatiques, leur permettant de maximiser leur portée et leur potentiel. Nous ne cherchons pas à céder le contrôle du groupe de médias, mais à la place, pour faire passer sa croissance au niveau supérieur.

