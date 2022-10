La NFL éblouit à nouveau à Londres alors que les Packers de Green Bay arrivent, Wembley revient et l’Allemagne attend | Nouvelles de la NFL

La NFL a de nouveau brillé à Londres

C’était amusant. Le match de football, le but marqué, le troisième down raillant, le Tottenham Hotspursing, le Wembley Waying, le «Broncos Country, let’s ride-ing», le Cheeseheading, le double-doinking, le Londres de tout cela.

À 20 heures dimanche, le dernier stand de marchandises debout le long de Wembley Way pouvait être entendu émettre les tons doux de 50 Cent et ses paroles “Ceci, c’est comment, nous le faisons”, sérénade les derniers retardataires, y compris un grand-père et un petit-fils lançant un ballon de football dans les deux sens, alors qu’ils commençaient leur voyage de retour après le troisième et dernier match de la saison de la NFL à Londres entre les Broncos de Denver et les Jaguars de Jacksonville.

C’était juste ce qu’il fallait de involontairement, de façon ringarde, la NFL du mois dernier montrant “c’est comme ça que nous faisons” en transformant la capitale en un centre éblouissant de festivités de football pour l’alliance britannique du gril nocturne.

La ligue est revenue en octobre pour être accueillie par d’autres rénovations somptueuses de son automne “devons-nous encore partir?” maison de vacances, cochant une tâche prioritaire en attirant les Packers de Green Bay de Lambeau en tant que dernière équipe à jouer à Londres, marquant son retour à Wembley pour la première fois depuis 2019 avec une foule record, voyant Justin Jefferson griddy, Saquon Barkley shimmy et un bungee mascotte des Jags, tout en infiltrant un incontournable de la culture britannique – les pubs. Certains établissements de distribution de pinte à travers la ville ont été désignés pour certaines équipes, où des légendes d’équipe comme l’ancien receveur des Giants de New York Victor Cruz organiseraient des fêtes de fans dans le cadre d’une préparation prolongée en milieu de semaine, et où le président des Broncos Damani Leech honorerait personnellement Denver. Groupe de fans européens.

Une grande partie, sinon la totalité, de ce que la NFL aurait pu initialement réfléchir en ce qui concerne la résidence au Royaume-Uni s’est concrétisée: les 32 équipes se sont aventurées, Tottenham est l’amphithéâtre étranger de leurs rêves, le fandom est passé de la mode à la ferveur et les jeux eux-mêmes sont devenus le point d’ancrage d’une synergie fourre-tout qui stimule les initiatives caritatives et les opportunités pour les jeunes.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Broncos de Denver contre les Jaguars de Jacksonville de la huitième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Broncos de Denver contre les Jaguars de Jacksonville de la huitième semaine de la saison NFL.

“Les jeux sont une partie importante de ce que nous faisons pour développer la base de fans de la NFL, et nous continuerons à nous pousser à rendre les semaines autour des Jeux de Londres plus grandes et meilleures”, a déclaré le directeur général de la NFL UK, Henry Hodgson, à Sky Sports. “Cependant, il y a beaucoup d’autres choses sur lesquelles nous devons nous concentrer pour continuer à développer cette présence toute l’année à travers le Royaume-Uni.

“Parmi ces choses, il y aura une concentration continue sur la croissance de la base de participation à NFL Flag, le développement du pipeline de joueurs d’élite via la NFL Academy et l’identification de nouvelles façons d’atteindre les jeunes fans de la NFL à la fois via nos partenaires de diffusion ainsi que du contenu social qui rendre le sport plus accessible.”

Pour ceux qui sont trop jeunes pour participer aux “initiatives” de pub, les camps de football offraient un accès individuel aux Russell Wilsons et Steve Atwaters du monde, la mi-temps présentait le programme florissant JagTag, et une prise de contrôle débordante d’activités de Southbank imitait partiellement le Défilé de Regent Street alors que le Royaume-Uni jubile sur le talonnage. Pendant ce temps, le personnel et les pom-pom girls de Denver ont pris le temps de faire du bénévolat à la London Community Kitchen où ils ont emballé des sacs et trié des produits alimentaires, les Vikings du Minnesota ont soutenu une entreprise locale en posant pour des clichés dans des vêtements drippy National Vintage League et la NFL Foundation UK, lancée cette fois l’année dernière, a offert aux élèves des écoles locales la possibilité de participer à des activités au stade Tottenham Hotspur. Tout cela s’est combiné pour parler de la «vue d’ensemble» sur laquelle la ligue a tellement mis l’accent en matière d’expansion mondiale.

“Mes parties préférées des semaines du match de Londres sont les événements communautaires que notre équipe organise avec les équipes de la NFL en visite”, a déclaré Hodgson. “Voir les enfants, qui sont soit des vétérans de notre programme d’écoles NFL Flag, soit qui font l’expérience de NFL Flag pour la première fois, le faire avec des joueurs de la NFL qui les entraînent est toujours une expérience formidable. C’est toujours un moment tellement excitant pour ces enfants et c’est comme si le début d’un voyage pour eux en tant que participants à NFL Flag et en tant que fans de la NFL.”

Parallèlement à la routine du voyage annuel de la ligue, le même amoureux des débutants est resté en réponse au football et à sa relation avec le Royaume-Uni. La raquette qui a accueilli Aaron Rodgers aux Spurs a parlé d’un privilège reconnu en présence de grandeur, tandis que la vue d’un fan itinérant des Packers interrogeant son compagnon britannique sur la qualité d’un rouleau de saucisses Greggs à Londres Liverpool Street a retenu ce qui rend la série spéciale . Après quelques délibérations, il a acheté le rouleau de saucisse.

Green Bay avait apporté la puissance d’un Lambeau chargé d’histoire, un réveil tôt le dimanche dans un effort pour dévier les trains bondés s’avérant futile telle était l’invasion des Packers avant leur match contre les Giants. Accompagnez-les dans lesdits trains et attendiez avec brio une petite conversation britannique sur les voyages respectifs de Milwaukee à Manchester et au-delà, tandis que l’étrange fan solitaire des Giants se tenait fermement sur une voiture de Cheeseheads, particulièrement plus silencieux qu’il ne le serait une fois victorieux quelques heures plus tard.

Journeys home a présenté deux fans des Packers hébergeant un ami trop joyeux alors qu’ils luttaient de manière comique pour franchir les barrières de billets à la gare de White Hart Lane, et un charmant couple soutenant les Broncos souriant de leur expérience à Londres alors qu’il était enthousiasmé par sa première fois dans le pays tout en son partenaire, citant les trajets typiques de plusieurs heures d’un État à l’autre en Amérique, a été intrigué de savoir pourquoi les Britanniques ne se sont pas déplacés plus fréquemment vers l’Europe continentale, à cause de la proximité, par exemple, de l’Italie et de l’Espagne. Faites-nous confiance, nous le ferions. La paire a saisi deux drapeaux des Jags après les avoir gardés du match pour les offrir à leur ami qui soutient Jacksonville chez lui en Amérique.

En les entendant parler, un ‘quel est un autre mot professionnel pour joyeux ?’ Un fan des Jags se charge de marcher d’un bout à l’autre du wagon du Tube pour se joindre à la conversation : la victoire des Broncos sur les Jags était sa première expérience NFL, il voulait un maillot 73 mais il n’y a pas de No 73 dans l’équipe , il aimait la configuration des fans non séparés, il enregistrait le Grand Prix du Mexique à la maison. Au cas où vous vous poseriez la question, personne n’a posé de questions sur la Formule 1. Mais encore, les Broncos en visite ont eu une autre interaction curieuse à rapporter une fois de plus aux États-Unis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay lors de la cinquième semaine de la saison NFL. Faits saillants des Giants de New York contre les Packers de Green Bay lors de la cinquième semaine de la saison NFL.

Un fan des Broncos arrive avec style pour la victoire de son équipe sur les Jags à Wembley

‘Avez-vous vos crumpets?’ un journaliste des Broncos avait demandé à ses collègues en arrivant à la première journée d’entraînement à Harrow School, tandis qu’un groupe d’autres débriefait sur les habitudes de sommeil et le décalage horaire, sur lesquels bien sûr les joueurs aussi étaient pressés tout le mois. Ainsi, les clichés, mettant en vedette The Clash’s London Calling, sont toujours là, mais avec un plus grand sens de l’ironie qui fait un bon travail pour nourrir cette magie de la série internationale.

Oh, et les jeux, le football. La clinique de Jefferson et le drame doink-doink dans l’épopée des Vikings du Minnesota contre les Vikings du Minnesota, le blitz-mania de Wink Martindale et un Saquon en slalom dans la victoire bouleversée des Giants contre les Packers britanniques, Russell Wilson et le bon, le mauvais et le vilain triomphe contre les Jags. Londres n’aurait pas pu demander beaucoup plus, l’attrait de Green Bay, en particulier, générant l’une des atmosphères de fans les plus bruyantes et les plus intenses de l’histoire de la série internationale. Barkley des Giants l’a comparé à Penn State à l’université, ce qui pourrait être un compliment aussi remarquable que les jeux britanniques l’ont entendu.

Parmi tout cela, le commissaire Roger Goodell a relancé des récits qui avaient été heureusement mis de côté en suggérant que le Royaume-Uni pourrait soutenir non pas une mais deux franchises de la NFL, tout en réfléchissant au potentiel d’une future division européenne. Qu’il le croie ou non, c’était à tout le moins un aperçu de l’adoration de la ligue pour ce qu’elle a construit à l’étranger.

La spéculation sur une franchise londonienne est souvent basée sur une poursuite de la permanence; Regardez autour de vous l’investissement en temps, en argent et en énergie des fans, la NFL Academy et ses produits liés à l’université, la médaille d’argent du Championnat du monde féminin de Grande-Bretagne et les soirées des 49ers de San Francisco à Leeds et vous diriez que la permanence a déjà été atteinte.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Wil Lutz, qui a réussi un 60 verges plus tôt dans le match, demande à un 61 verges de l’envoyer en prolongation, mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant avant d’atterrir court alors que les Vikings battent les Saints à Londres. Wil Lutz, qui a réussi un 60 verges plus tôt dans le match, demande à un 61 verges de l’envoyer en prolongation, mais regarde le ballon rebondir deux fois sur le montant avant d’atterrir court alors que les Vikings battent les Saints à Londres.

Pour l’instant, Londres semble devoir rester le siège de la ligue au Royaume-Uni au milieu des interrogations générales sur la faisabilité d’organiser des matchs dans d’autres lieux à travers le pays. Mais que dire qui ne change pas dans les années à venir ?

“Nous nous sommes engagés envers le Tottenham Hotspur Stadium à livrer deux matchs par an pendant toute la durée de notre partenariat avec eux”, a expliqué Hodgson. “Les Jaguars se sont également engagés à jouer un match par an à Wembley jusqu’en 2024. Dans cet esprit, bien que nous ayons déjà exploré des opportunités dans d’autres stades du Royaume-Uni, nous n’avons pas l’intention de le faire à court terme.”

La NFL a cherché à maximiser chaque fenêtre d’opportunité au cours du mois, de Good Morning Football au bord de la Tamise pendant une semaine à Ted Lasso et le gang regardant dans les gradins et Tottenham s’affirmant comme la maison de l’International Combine, où Osi Umenyiora’s Uprise Academy était représentée par 12 joueurs nigérians dans un autre clin d’œil au succès mondial du jeu.

Quinze ans plus tard que les Giants et les Dolphins de Miami se sont rencontrés lors du tout premier match de Londres, la ligue est maintenant prête à se rendre à Munich pour son premier match de saison régulière en Allemagne entre les Buccaneers de Tampa Bay et les Seahawks de Seattle, où la plus grande base de fans de la NFL du continent attend. L’expansion en Europe se combine avec le bingo de l’équipe du Royaume-Uni pour tourner la page vers la prochaine phase de la série internationale, tout en se présentant comme une toute nouvelle caisse de résonance.

“Le premier match de saison régulière en Allemagne est une opportunité passionnante de continuer à développer le sport en Europe continentale”, a déclaré Hodgson. “L’Allemagne a une base de fans florissante, dont certains se rendent à nos matchs à Londres, et ce sera formidable de voir le premier match qu’ils accueilleront à Munich.

“De nombreux membres de l’équipe NFL UK sont profondément impliqués dans la planification et l’exécution de ce jeu, donc ce sera une chance pour nous de voir comment nous pouvons faire les choses un peu différemment pour leur base de fans, et peut-être trouver de l’inspiration sur la façon de continuer à faire évoluer nos jeux et nos événements pour les fans à Londres.”

De nouvelles rides continueront d’être ajoutées au livre de jeu de la NFL au Royaume-Uni, qui possède déjà sa part de X et d’O funky.

