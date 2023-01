La NFL dit que le match Bills-Bengals suspendu ne sera pas joué

La NFL a annoncé jeudi qu’elle ne reprendrait pas le match Bills-Bengals qui avait été suspendu lundi soir après l’effondrement de la sécurité de Buffalo Damar Hamlin et son arrêt cardiaque sur le terrain.

La ligue a déclaré que certains des facteurs pour prendre sa décision incluaient que «ne pas jouer le match Buffalo-Cincinnati jusqu’à sa conclusion n’aura aucun effet sur les clubs qualifiés pour les séries éliminatoires. Aucun club ne se qualifierait pour les séries éliminatoires et aucun club ne sera éliminé en fonction du résultat de ce match.

De plus, la NFL a déclaré que jouer le match entre les Bills et les Bengals aurait nécessité de reporter le début des séries éliminatoires d’une semaine et d’affecter les 14 équipes qualifiées pour les séries éliminatoires.

La NFL a déclaré que sa décision crée “des inégalités potentielles de concurrence dans certains scénarios de séries éliminatoires”. La ligue a déclaré que les clubs vendredi, lors d’une réunion spéciale de la ligue, examineraient une résolution recommandée par le commissaire et approuvée aujourd’hui par le comité de la concurrence.

Le match Buffalo-Cincinnati de la semaine 17 ne reprendra pas. Les clubs doivent envisager un match de championnat AFC sur site neutre. Déclaration complète : pic.twitter.com/NwqUwxlbzo – NFL (@NFL) 6 janvier 2023

Hamlin a montré ce que les médecins qui le soignent appellent “une amélioration remarquable au cours des dernières 24 heures”, a annoncé l’équipe jeudi, trois jours après que le joueur de 24 ans a dû être réanimé sur le terrain.

Le match Bills-Bengals a eu des implications majeures en séries éliminatoires pour l’AFC. Déterminer les prochaines étapes est un processus exhaustif et la ligue envisage divers scénarios.