La NFL continue de voir le coup de pouce économique de Taylor Swift : NPR

Elsa/Getty Images

Partout où Taylor Swift va, l’argent suit.

Les prix des billets pour le match des Chiefs de Kansas City contre les Jets de New York dimanche soir ont bondi après des informations selon lesquelles la popstar soyez là – probablement pour encourager son beau, l’ailier rapproché des Chiefs Travis Kelce.

En effet, Swift s’est présenté avant le coup d’envoi, devenant ainsi un sujet de discussion majeur parmi les diffuseurs NBC lors de l’émission d’avant-match.

Même si elle est arrivée aux côtés de quelques acteurs majeurs d’Hollywood – dont Blake Lively, Ryan Reynolds et Hugh Jackman – la discussion était entièrement axée sur Taylor.

« Je ne vais pas faire une blague sur Travis Kelce-Taylor Swift – je pense que nous connaissons ces blagues. trop bien« , a déclaré le commentateur des sports fantastiques Matthew Berry.

Dans une promo, le slogan du jeu Chiefs-Jets indiquait « Sur mesure pour les heures de grande écoute ».

Après les nouvelles Lorsque l’on a appris que Swift serait au stade MetLife dans le New Jersey, le prix des sièges bon marché a augmenté de 10 % pour atteindre 152 dollars, selon Gametime, un marché en ligne de billets de dernière minute. Le prix moyen des billets a grimpé de 35 % pour atteindre 380 dollars vendredi.

Depuis qu’il est lié à Kelce, le soutien de Swift au joueur de football professionnel a apporté un élan économique à la franchise NFL et au-delà.

L’apparition de Swift au match des Chiefs de la semaine dernière a déclenché une frénésie médiatique et fait grimper les ventes du maillot de Kelce de quelque 400 %. Son podcast à succès N°1 dans les charts Apple. Les mèmes nés de sa visite au Arrowhead Stadium de Kansas City, dans le Missouri, ont poussé les marques – même un bâtiment – ​​à capitaliser sur le moment.

La NFL a tourné vers Taylor neuf fois au cours du match de la semaine dernière, a rapporté Axios, devenant ainsi un aimant pour les Swifties, le surnom des fans de la mégastar. Ce jeu est devenu l’émission la plus regardée de la semaine, rassemblant plus de 24 millions de téléspectateurs. La ligue même a fait une publicité sur Fox, embrassant les rumeurs tourbillonnant autour de Swift et Kelce.

Les Swifties ont afflué vers les entreprises de la région de Kansas City où se trouvait le musicien. dit avoir visité.

La dernière fois que Taylor Swift a été vue au MetLife Stadium, c’était en mai, lors d’une escale de trois jours lors de sa « Eras Tour », où elle a battu des records d’audience.