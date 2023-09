La NFL considère l’Espagne comme la prochaine ville européenne à accueillir un match, en cours d’évaluation pour 2024

L’Espagne est un candidat sérieux pour devenir le prochain hôte international d’un match de saison régulière de la NFL et cela pourrait arriver dès 2024.

La ligue organise cinq matchs en Europe cette saison – trois à Londres suivis de deux en Allemagne – et a ciblé l’Espagne et la France comme prochaines destinations européennes alors qu’elle tente agressivement d’étendre sa présence internationale.

« Nous étudions certainement la viabilité de pays comme l’Espagne et la France en Europe », a déclaré Brett Gosper, responsable de la NFL pour l’Europe et le Royaume-Uni, à l’Associated Press dans une interview. « C’est pourquoi nous examinons toujours directement les stades et les villes pour savoir s’ils correspondent à nos objectifs stratégiques sur ces marchés. »

Le Brésil fait partie des autres pays que la ligue a identifiés comme hôtes potentiels. ESPN a rapporté dimanche que la ligue avait envoyé des responsables à Rio de Janeiro et à Sao Paulo, ainsi qu’à Madrid, pour recueillir des informations.

Lorsqu’on lui a demandé si la saison prochaine était viable pour une nouvelle ville, Gosper a répondu : « Nous n’avons pas encore suffisamment d’informations pour le dire en toute confiance. Nous étudions cette possibilité au fil des années. »

La disponibilité des stades pousse actuellement la France – Paris en particulier – en dessous de l’Espagne. Paris accueille les Jeux olympiques de 2024.

« Si vous parlez de France, vous avez les Jeux olympiques, vous avez un peu d’incertitude autour de l’autorisation et de la location du Stade de France, qui serait le stade clé de France », a déclaré Gosper.

« Il est donc probable que l’Espagne ait l’avantage en termes de aspects pratiques que nous étudions actuellement. »

Le stade Santiago Bernabéu du Real Madrid a presque terminé ses rénovations majeures, notamment un terrain de football qui se rétracte pour laisser la place à un terrain en gazon synthétique pouvant être utilisé pour le football américain et pouvant accueillir plus de 80 000 personnes. Le Tottenham Hotspur Stadium, qui a un accord à long terme avec la NFL pour accueillir les matchs de Londres, dispose d’un système similaire. Le stade Wanda Metropolitano de l’Atlético Madrid peut accueillir 68 000 personnes.

« Nous examinons certainement de près tous les stades d’Espagne et d’autres marchés. Il y a le Bernabéu, mais il y a aussi d’autres options », a déclaré Gosper.

Le Camp Nou de Barcelone est le plus grand stade de football d’Europe, mais il est en cours de rénovation.

L’expansion internationale est l’une des raisons pour lesquelles la NFL a ajouté un 17e match au calendrier.

Londres accueille des matchs depuis 2007. L’année dernière, Munich a accueilli le premier match de saison régulière de la NFL en Allemagne. Deux matchs seront joués à Francfort plus tard cette saison.

Les Jaguars de Jacksonville joueront des matchs consécutifs à Londres à partir de dimanche prochain – d’abord un match « à domicile » contre les Falcons d’Atlanta au stade de Wembley, suivi d’un match « à l’extérieur » contre les Bills de Buffalo à Tottenham.

Vingt et une équipes participeront au programme des marchés mondiaux de la NFL en 2023 dans 14 pays internationaux. La ligue a exprimé son intérêt à proposer des jeux sur plusieurs de ces marchés et n’a pas exclu la possibilité d’implanter une franchise à l’étranger à l’avenir.

L’année dernière, le commissaire de la ligue, Roger Goodell, a même lancé l’idée d’avoir une division européenne complète des équipes.

Dans le cadre du programme des marchés mondiaux, les Chicago Bears et les Miami Dolphins détiennent des droits commerciaux en Espagne. Plus tôt cette année, la ligue a accordé les droits marketing aux New Orleans Saints en France – une première pour ce pays.

Les Dolphins sont la seule équipe à détenir des droits au Brésil.

« Il y a certainement beaucoup d’intérêt en Europe et dans d’autres parties du monde pour accueillir des matchs, qu’il s’agisse de matchs de saison régulière ou de matchs de pré-saison, potentiellement dans des endroits où le fuseau horaire ne correspond pas », a déclaré Gosper.

« Il y a beaucoup plus de demande pour cela que de stocks à fournir », a-t-il ajouté.

C’est pourquoi la ligue espère que « certaines de ces équipes du programme de marché mondial se mobiliseront à un moment donné » et déplaceront l’un de leurs matchs à domicile dans une nouvelle ville internationale, a-t-il déclaré.

Avec leurs droits nouvellement acquis en Irlande, les Steelers de Pittsburgh tentent d’y élargir leur base de fans dans l’espoir d’organiser éventuellement un match de saison régulière à Croke Park à Dublin.

Ken Maguire, Associated Press