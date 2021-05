La NFL confirme son retour à Londres: les Dolphins de Miami de Tua Tagovailoa affronteront les Jaguars de Jacksonville de Trevor Lawrence | Nouvelles de la NFL

Tua Tagovailoa devrait mener les Dolphins contre les Jaguars de Jacksonville de Trevor Lawrence. Image: AP

Les Falcons d’Atlanta accueilleront les Jets de New York tandis que les Jaguars de Jacksonville accueilleront les Dolphins de Miami à Londres alors que la NFL effectuera son retour très attendu au Royaume-Uni en 2021 après un an d’absence en raison de la pandémie de coronavirus.

Le stade polyvalent de 1 milliard de livres de Tottenham Hotspur jouera sur la scène des 29e et 30e matchs de Londres depuis 2007, les Jaguars devant faire leur huitième apparition dans la capitale.

Les Falcons rencontreront les Jets le dimanche 10 octobre avant que les Jaguars ne soient à la maison contre les Dolphins le dimanche 17 octobre, les deux matchs débutant à 14h30, heure du Royaume-Uni.

Une fois de plus, cependant, il n’y aura pas de match de la NFL au Mexique car la ligue cherche à protéger la santé et le bien-être des fans avant un retour potentiel en 2022.

Les Falcons effectueront leur deuxième visite au Royaume-Uni après avoir perdu 22-21 contre les Lions de Detroit en 2014, cette fois en arrivant avec un nouvel entraîneur-chef à la barre de l’ancien coordinateur offensif des Tennessee Titans, Arthur Smith.

Smith a été nommé plus tôt cette intersaison après que Raheem Morris ait pris les commandes à titre intérimaire en octobre à la suite du départ de Dan Quinn au milieu d’une saison 4-12.

Ils seront accueillis par une équipe des Jets de New York après une intersaison chargée au cours de laquelle ils ont présenté l’ancien coordinateur défensif des 49ers de San Francisco, Robert Saleh, comme nouvel entraîneur-chef et ont repêché le quart-arrière Zach Wilson avec le deuxième choix du classement général.

Le président-directeur général des Falcons, Rich McKay, a déclaré: « Nous sommes honorés de retourner à Londres pour la première fois depuis 2014 dans le cadre de la NFL International Series et nous attendons avec impatience l’expérience de classe mondiale au Tottenham Hotspur Stadium. Notre ligue reçoit un grand soutien de la part de fans passionnés de la NFL au Royaume-Uni et nous cherchons à gagner plus de fans des Falcons avec le voyage. «

Jacksonville devait accueillir deux matchs au stade de Wembley la saison dernière jusqu’à ce que la série internationale soit annulée en raison de l’impact du COVID-19; avant cela, ils avaient joué un match à Londres pendant sept saisons consécutives.

Les Jags renforcés seront dirigés par un nouvel entraîneur-chef d’Urban Meyer et le quart-arrière Trevor Lawrence, qui l’attend comme attraction principale alors qu’il se prépare pour ses débuts au Royaume-Uni en tant que recrue après avoir été sélectionné avec le choix n ° 1 au repêchage. .

Entrant en 2021 après une campagne 1-15, les Jaguars se heurteront à une équipe de Miami sans doute bien en avance sur le calendrier sous la tutelle de Brian Flores après avoir terminé la saison dernière avec une fiche de 10-6. Il marquera la cinquième apparition des Dolphins à Londres après avoir fait partie du premier match à Wembley contre les Giants de New York en 2007.

« Les Jaguars sont honorés de retourner à Londres, notre chez-nous loin de chez eux, et de poursuivre notre mission de développer la NFL et de promouvoir Jacksonville au Royaume-Uni et au-delà », a déclaré le propriétaire de l’équipe Jaguars. Shad Khan. « Avec Urban Meyer comme entraîneur-chef, nous arriverons avec un look et une attitude entièrement nouveaux qui, je suis sûr, rencontreront l’approbation de nos supporters de l’Union Jax. J’espère aussi que beaucoup de nos fidèles fans de Jacksonville pourront Rejoignez-nous à Londres pour vivre une expérience formidable et pour augmenter l’avantage sur le terrain. Go Jags! «

« Nous sommes ravis de retourner à Londres et d’accueillir à nouveau nos fans pour deux superbes affrontements », a déclaré Christopher Halpin, vice-président exécutif-directeur de la stratégie et de la croissance de la NFL. «Nous nous attendons à ce que ces jeux soient une célébration de notre sport et de notre solide base de fans au Royaume-Uni.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement britannique, la ville de Londres et les organisations de santé concernées au cours de l’année écoulée pour planifier les jeux. Grâce à leur déploiement réussi de vaccins et à leur engagement à ramener les foules aux événements sportifs, le moment est venu pour le retour du football de la NFL cet automne. Nous continuerons à surveiller l’environnement COVID, en accordant la priorité à la santé et à la sécurité, et nous respecterons toutes les futures réglementations et restrictions COVID. «

Les Packers de Green Bay restent la seule équipe à encore jouer à l’étranger, cependant, le nouveau calendrier de 17 matchs qui les verra jouer neuf matchs à domicile toutes les deux saisons signifie qu’ils accueilleront désormais un match international au moins une fois toutes les huit saisons.

Plus tôt mercredi, il a été annoncé que les Buccaneers de Tampa Bay commenceraient la défense de leur couronne du Super Bowl à domicile contre les Cowboys de Dallas lors de l’ouverture de la saison le jeudi 9 septembre.

Les Chicago Bears, potentiellement dirigés par le nouveau quart Justin Fields, visitent les Rams de Los Angeles lors du premier Sunday Night Football de la campagne, avant que Lamar Jackson et les Baltimore Ravens affrontent les Raiders à Las Vegas le Monday Night Football.

