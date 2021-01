NEW YORK: La NFL a sélectionné trois personnes qui ont servi pendant la pandémie de coronavirus en tant que capitaines honoraires du Super Bowl avec la poète inaugurale Amanda Gorman pour un poème original.

Le commissaire Roger Goodell a annoncé mercredi que l’éducatrice Trimaine Davis, l’infirmière gestionnaire Suzie Dorner et le vétéran de la Marine James Martin participeront au tirage au sort le 7 février à Tampa, en Floride. Le trio a été choisi pour incarner le message de la NFL sur It Takes All of Us cette saison.

Gorman, la première lauréate nationale de la jeunesse poète du pays, a récité The Hill We Climb lors de l’inauguration de Biden le 20 janvier. Elle récitera son poème sur l’impact du trio avant le match, qui sera télévisé et montré à l’intérieur du Raymond James Stadium.

Davis a veillé à ce que ses étudiants et leurs familles aient accès à des appareils et à Internet à Los Angeles, et il a également organisé des ateliers techniques pour aider les gens à apprendre à utiliser les appareils.

Dorner, qui a perdu deux grands-parents à cause du COVID-19, est l’infirmière responsable des soins intensifs du COVID à l’hôpital général de Tampa et représente les travailleurs de la santé à travers le pays en tant que capitaine honoraire.

Martin a aidé des vétérans, des athlètes du secondaire et des jeunes de la région à se connecter virtuellement grâce au projet Wounded Warrior et en diffusant des événements en direct à Pittsburgh. Il s’est porté volontaire pour diffuser en direct tous les matchs de football à domicile pour le lycée Aliquippa afin que les familles puissent les regarder. Il a également accueilli des enfants dans le besoin dans son quartier.

Au cours de cette période incroyablement difficile de nos vies, Trimaine, Suzie et James ont incarné l’essence du leadership, chacun à leur manière, a déclaré Goodell. Nous sommes reconnaissants de leur engagement et fiers de partager leurs histoires et de les reconnaître lors de ce moment spécial le dimanche du Super Bowl.

