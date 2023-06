La NFL cherche à donner un coup de pouce aux banques appartenant à des Noirs et à des minorités

La Ligue nationale de football joue un rôle important pour augmenter les prêts dans les communautés sous-représentées.

La ligue emprunte 78 millions de dollars à un syndicat de banques appartenant à des Noirs et à des minorités et à des institutions financières de développement communautaire.

L’accord de prêt générera du « capital de niveau 1 » pour les banques et les CDFI. Selon la National Black Bank Foundation, cela stimulera leur pouvoir de prêt par millions grâce aux frais bancaires et aux intérêts. Les conditions complètes du prêt ne sont pas publiées.

Cependant, Joe Siclare, vice-président exécutif des finances et de la politique de la ligue de la NFL, a déclaré que les conditions sont aux « taux du marché » et que la ligue prévoit de tirer pleinement parti du prêt au cours des trois prochaines années.

« Ces banques jouent un rôle vital dans notre économie globale et beaucoup d’entre elles se trouvent sur les marchés que nos équipes jouent, il y a donc une bonne synergie là-bas », a déclaré Siclare à CNBC.

« Ces banques communautaires ont parfois du mal à traverser les périodes économiques. Lorsque de grandes entreprises comme la Ligue nationale de football peuvent s’associer et fournir des sources de revenus fiables, cela aide ces banques à continuer à faire l’excellent travail qu’elles font dans leurs communautés », a-t-il ajouté.

L’accord avec la NFL fait suite à un prêt similaire de 35 millions de dollars lié au Atlanta Hawks de la National Basketball Association pour un centre de pratique en 2020 et un prêt de 25 millions de dollars avec Ligue majeure de football en 2022, qui ont tous deux été organisés par la NBBF et un syndicat de banques appartenant à des Noirs.

La cofondatrice de la NBBF, Ashley Bell, espère que ces accords prouveront que les banques appartenant à des Noirs et à des minorités sont des partenaires viables pour les grandes entreprises à long terme, en particulier avec la menace d’un ralentissement économique ou d’une récession qui aurait probablement un effet plus important sur les communautés de couleur.

« Ces banques prêtent de l’argent aux personnes et aux entreprises qui en ont besoin sans être prédatrices. Cela leur donne une marge de manœuvre. Ces banques sont des centres d’espoir dans tout le pays. Qu’elles soient Martin Luther King, Jr Drive ou Main Street », a déclaré Bell. Ce sont les endroits où les gens vont pour avoir des opportunités et en soutenant ces institutions, la NFL soutient ces communautés. »

La NFL a consulté Banque d’Amérique et la NBBF sur son prêt.

« C’est définitivement un coup de pouce nécessaire à un moment où les banques communautaires sont remises en question », a déclaré Bell.

Bell a déclaré que la crise bancaire régionale déclenchée par l’effondrement de la Silicon Valley Bank en mars avait le potentiel de déstabiliser de nombreuses institutions financières noires et minoritaires. La NBBF affirme que dans de nombreux cas, les banques noires et minoritaires sont «hyper locales», fournissant 85% ou plus des prêts aux groupes sous-représentés dans leur région.

« Faire un accord avec une entité comme la NFL, cela aide votre marque. Cela aide les gens à comprendre que vous pouvez conclure un accord complexe. Donc, si vous pouvez conclure un accord avec la NFL, vous pouvez sûrement faire confiance à cette banque pour votre prêt immobilier. « , a déclaré Belle. « Vous pouvez sûrement faire confiance à cette banque avec une ligne de crédit pour votre entreprise, votre église, votre organisation confessionnelle. Vous pouvez vous adresser à eux et être sûr que vous obtiendrez le meilleur service. »

Selon Dominik Mjartan, PDG d’Optus Bank à Columbia, en Caroline du Sud, l’une des 16 institutions financières partenaires de la NFL, l’implication de la NFL créera des opportunités pour les banques appartenant à des Noirs et à des minorités. prêt.

« La NFL nous donne cette chance de participer, cela améliore notre capacité à remplir notre mission de servir des clients et des communautés à fort potentiel mal desservis et sous-estimés », a-t-il déclaré.