Dans ses premiers commentaires publics depuis son arrestation mercredi matin à Redmond, Washington, Richard Sherman a déclaré qu’il avait « profondément de remords » pour ses actions.

« J’ai été confronté à des défis personnels au cours des derniers mois, mais ce n’est pas une excuse pour la façon dont j’ai agi », a-t-il écrit vendredi dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « L’importance de la santé mentale et émotionnelle est extrêmement réelle et je m’engage à obtenir l’aide dont j’ai besoin. »

Sherman, 33 ans, a plaidé non coupable vendredi de cinq chefs d’accusation à la suite d’un incident survenu au domicile de sa belle-famille à Redmond, dans la banlieue de Seattle : délit et délit grave d’intrusion criminelle au deuxième degré et de méfait malveillant au troisième degré (avec désignations de violence domestique), DUI, mise en danger imprudente des travailleurs de la voirie (ajouté vendredi) et résistance à l’arrestation.

Le juge Fa’amomoi Masaniai n’a pas trouvé de cause probable pour une accusation de cambriolage et de violence domestique.

Dans les appels au 911 obtenus par USA TODAY Sports, l’épouse de Sherman, Ashley Moss, a déclaré que Sherman tentait de forcer l’entrée dans la maison de ses parents. Selon les récits des officiers obtenus par USA TODAY Sports, la police a arrêté Sherman avec l’aide d’une unité K-9.

« Il essaie de partir maintenant. Il est agressif. Il se bat avec mon oncle », a déclaré Moss au répartiteur. « Il menace de se suicider. Il a envoyé des SMS à des gens disant qu’il allait se pendre. »

Moss a déclaré que Sherman n’avait pas d’armes et a demandé à la police de ne pas lui tirer dessus à leur arrivée.

« Il a dit que si la police se présentait, il essaierait de les combattre », a-t-elle déclaré.

Moss a déclaré que Sherman avait bu deux bouteilles d’alcool fort et essayait de partir dans sa voiture, mais elle avait fermé la porte.

John Lynch, directeur général des 49ers de San Francisco – où Sherman a passé les trois dernières saisons avant de devenir agent libre cette intersaison – a déclaré jeudi « nous soutiendrons (la famille Sherman) de toutes les manières possibles ».

« J’apprécie toutes les personnes qui ont tendu la main pour moi et ma famille, y compris notre communauté ici à Seattle », a écrit Sherman dans sa déclaration. « Je suis reconnaissant d’avoir une femme, une famille et un système de soutien aussi incroyables sur lesquels s’appuyer pendant cette période. »

Contribution : Scooby Axson et Mike Brehm, USA TODAY

