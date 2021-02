Les Seahawks ont peut-être fait face aux circonstances les plus difficiles de la NFL.Leur calendrier 2020 comprenait cinq vols de cross-country, ce qui signifiait qu’ils enregistreraient plus de miles que toute autre équipe de la NFL. Et quand ils étaient à la maison, les Seahawks se sont entraînés non loin de Kirkland, Washington, le premier «point chaud» du coronavirus du pays.

«Ils ont inventé un manuel pour un environnement de pratique sûr à un moment où l’avenir était profondément incertain et où les gens remettaient en question la sagesse du démarrage du sport professionnel», a déclaré Vin Gupta, un pneumologue qui a aidé les organisations à répondre au coronavirus et a informé de manière informelle le Seahawks.

Une seule des 32 équipes de la ligue n’a pas été touchée par le virus: les Seahawks de Seattle. Et la façon dont ils ont survécu à la longue saison sans virus, dans l’État de Washington, témoigne d’une réflexion et de procédures innovantes.

Lors de la marche de la NFL pour terminer un calendrier de 269 matchs au milieu d’une pandémie, plus de 700 joueurs, entraîneurs et autres membres du personnel de l’équipe ont été testés positifs pour le coronavirus.

Cela a fait d’eux des témoins de la pandémie bien avant le début de la saison. Sam Ramsden, directeur de la santé et des performances des joueurs de l’équipe, s’est occupé de sa femme, Lisa, en mars, lorsque, selon les médecins, elle avait Covid-19.

À partir de la fin du printemps, Ramsden, l’entraîneur Pete Carroll et d’autres chefs d’équipe ont utilisé une combinaison de pragmatisme, de flexibilité et de sens du jeu pour esquiver, se déplacer et traverser la pandémie.

Le département des opérations de football de l’équipe a créé un calendrier indiquant qui serait testé et quand. (Près de 36 000 tests ont finalement été donnés.) Chaque matin, les entraîneurs et autres ont distribué des capteurs qui ont suivi à quel point les joueurs, les entraîneurs et les membres du personnel étaient proches les uns des autres et pendant combien de temps. Le coordinateur des voyages s’est assuré que les chauffeurs de l’équipe étaient testés et les bus désinfectés.

«C’était comme un groupe de frères», a déclaré Ramsden, qui portait souvent un t-shirt qui disait: «Restez négatif ou restez à la maison».

Les visiteurs de l’extérieur de la ville devaient être testés dès leur arrivée à Seattle, rester dans un hôtel pendant 24 heures et passer un deuxième test. Seuls ceux dont le test était négatif deux fois pouvaient voir un joueur, un entraîneur ou un membre du personnel.