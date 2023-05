La NFL aurait apporté des modifications aux heures de grande écoute pour la saison régulière 2023

La saison 2023 de la NFL est à seulement quatre mois et il y aura de grands changements dans la saison régulière de 18 semaines.

Le calendrier complet de la saison régulière sera publié jeudi, a annoncé la NFL lundi, et la ligue apportera des changements substantiels à son calendrier aux heures de grande écoute, ESPN a rapporté.

Tout d’abord, il y aura un jeu qui aura lieu le Black Friday — le lendemain de Thanksgiving — qui sera télévisé par Amazon. Les équipes peuvent également apparaître deux fois sur « Thursday Night Football » d’Amazon, tandis que toutes les équipes ne sont plus garanties d’avoir une place aux heures de grande écoute comme elles l’étaient par le passé.

La première saison de « Thursday Night Football » d’Amazon a rencontré des critiques négatives qui étaient principalement axées sur la qualité des matchs. En raison des règles de la NFL sur les équipes ne jouant jeudi qu’une seule fois au cours de la saison, le nombre d’équipes compétitives – et par conséquent, de matchs compétitifs – était limité. Vingt-neuf des 32 équipes de la ligue ont disputé les 15 matchs de « Thursday Night Football » la saison dernière.

Un autre changement notable est que les jeux n’appartiendraient plus officiellement aux réseaux comme ils l’ont fait par le passé. Par exemple, FOX a diffusé presque tous les matchs impliquant deux équipes NFC pendant près de trois décennies, tandis que CBS a diffusé presque tous les matchs entre deux équipes AFC.

Avec le nouvel accord sur les droits de télévision de la ligue commençant à la saison 2023, tous les matchs sont des « agents libres ».

Cependant, FOX et CBS conserveront toujours leurs créneaux de diffusion habituels du dimanche, chaque réseau diffusant une liste de jeux à 13 h HE et une deuxième liste de jeux à 16 h 05 HE ou 16 h 25 HE. Les deux réseaux continueront de diviser la couverture double en-tête.

Certains jeux seront annoncés avant la sortie du calendrier complet de jeudi. Les affrontements pour la NFL International Series 2023, ainsi que le match du Black Friday, seront annoncés mercredi. Certains jeux seront également annoncés lors de « Fox & Friends » et « CBS Mornings » mercredi, tandis que d’autres jeux sélectionnés seront annoncés sur « Today » et « Good Morning America » ​​jeudi matin.

La saison 2023 sera la troisième année du calendrier de 17 matchs de la NFL. Il proposera également des rematchs de 14 matchs éliminatoires de la saison 2022, y compris un match revanche du Super Bowl LVII entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

