La NFL augmente le prix de NFL Plus et ajoute la chaîne RedZone au plan Premium

NFL Plus, le service de streaming de la NFL qui a été introduit pour la première fois l’année dernière, connaît une hausse de prix et une légère refonte pour la saison à venir. Jeudi, la ligue a annoncé qu’elle augmenterait le prix d’un abonnement standard de 5 $ par mois à 7 $ par mois, tout en permettant aux abonnés de regarder en direct les matchs éliminatoires de la saison régulière locaux et aux heures de grande écoute sur un téléphone ou une tablette.

Cela inclut les jeux diffusés sur vos stations locales CBS, Fox et NBC ainsi que ceux sur ESPN (Monday Night Football), Amazon’s Prime Video (Thursday Night Football) et le réseau NFL.

Les flux de jeux en direct restent limités à la visualisation sur votre téléphone ou votre tablette, bien que vous puissiez regarder les archives de NFL Films et les rediffusions de jeux en cours de saison sur des téléviseurs et des ordinateurs.

Les fans de NFL RedZone, la populaire chaîne hébergée par Scott Hanson qui rebondit autour des matchs de dimanche après-midi, pourront obtenir le service dans le cadre d’un plan NFL Plus Premium de 15 $ par mois. Les versions de base et premium de NFL Plus comprendront également des flux en direct du réseau NFL.

Le flux NFL RedZone, ainsi que les émissions du réseau NFL (y compris les huit jeux exclusifs du réseau NFL cette saison), seront visibles sur les téléviseurs, les consoles de jeux et les ordinateurs, ainsi que sur les téléphones et les tablettes.

En plus de la tarification mensuelle, un abonnement annuel au plan de base NFL Plus coûtera 50 $ (contre 40 $ l’année dernière) avec un abonnement annuel à Premium coûtant 100 $ (contre 80 $ la saison dernière). Pour une « durée limitée » non divulguée, la ligue annonce qu’elle offrira une remise de 20% sur le prix de l’abonnement annuel pour les versions de base et premium de NFL Plus.