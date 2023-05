La NFL approuve le troisième QB d’urgence après les blessures des 49ers dans le match pour le titre NFC

Les propriétaires de la NFL ont approuvé lundi un changement de règle qui permet aux équipes de jouer un quart-arrière d’urgence de la liste inactive si les deux premiers sont blessés pendant un match, une décision qui découle du défi du tableau de profondeur de San Francisco dans le match de championnat NFC.

Le règlement a été initialement proposé par les Lions de Detroit. La désignation du troisième quart-arrière ne comptera pas dans la limite de joueurs actifs – 47 ou 48 – qui est déterminée 90 minutes avant le coup d’envoi.

L’activation d’urgence ne peut se produire qu’après une blessure ou une disqualification, et non pour une décision liée à la performance ou à une autre conduite. Si l’un des deux premiers quarts-arrière est autorisé par le personnel médical de l’équipe à revenir au jeu, le troisième doit être retiré du jeu et ne peut revenir en tant que quart-arrière que si un scénario de blessure se reproduit.

Si une équipe met trois quarterbacks sur la liste active pour un match, elle ne peut pas utiliser l’option d’urgence. Les élévations de l’équipe d’entraînement le jour du match ne sont pas éligibles non plus.

Les 49ers avaient le porteur de ballon Christian McCaffery s’échauffant le bras lors du match de championnat NFC à Philadelphie, après que Brock Purdy se soit blessé au coude et que Josh Johnson ait subi une commotion cérébrale. Purdy a été contraint de revenir dans le match mais n’a pas pu lancer le ballon à plus de 10 mètres alors que les 49ers ont abandonné leur plan de match pour une attaque lourde lors de leur défaite 31-7 contre les Eagles le 29 janvier.

Les 49ers avaient déjà perdu leurs deux meilleurs quarts – Trey Lance lors de la semaine 2 et Jimmy Garoppolo lors de la semaine 13 – à cause de blessures de fin de saison.

Les propriétaires de la ligue se sont réunis lundi au Minnesota pour leurs réunions de printemps, la vente en cours des commandants de Washington de la famille de Dan Snyder au groupe de Josh Harris restant un problème important, voire urgent. Pas de vote sur la transaction record de 6,05 milliards de dollars qui aura lieu cette semaine.

« Il y a certains critères qui doivent être remplis, et c’est comme ça. Ce n’est pas encore là, mais cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas y arriver. C’est compliqué. Dis-le comme ça. Je pourrais l’expliquer à vous, et cela ne vous dirait rien », a déclaré Jim Irsay, propriétaire des Colts d’Indianapolis, membre du comité des finances de la ligue.

Ni Snyder ni sa femme, Tanya, ne sont venus au Minnesota pour la réunion. La préférence de la ligue, a déclaré Irsay, est de faire approuver l’accord avant le début de la saison régulière. Irsay a indiqué que le montant d’argent en jeu et le nombre d’investisseurs impliqués dans le groupe de Harris – qui comprend le National Basketball Hall of Famer Magic Johnson – ont allongé le processus d’approbation.

« Nous travaillons dur. Tout le monde veut le faire, et c’est voir que cela est juste conforme à la politique de la ligue. C’est une affaire compliquée, donc nous essayons de travailler dessus et nous espérons que nous pourrons le faire. . Il faudra probablement encore plusieurs semaines de discussions avant de voir si nous pouvons atteindre la ligne de but », a déclaré Irsay.

