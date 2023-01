La NFL annule le match Bills-Bengals

Le match entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati qui a été suspendu lundi soir après l’effondrement de Damar Hamlin des Bills sur le terrain ne sera pas terminé, a annoncé la NFL jeudi.

Hamlin, une sécurité de départ de 24 ans pour Buffalo, a fait un arrêt cardiaque après avoir fait ce qui semblait être un tacle de routine au cours du premier quart du match. Hamlin est toujours dans un état critique, mais les médecins qui le soignent dans un hôpital de Cincinnati ont déclaré jeudi que Hamlin était éveillé et capable de communiquer par écrit.

Lundi soir, des professionnels de la santé ont travaillé sur Hamlin pendant plusieurs minutes pour restaurer son rythme cardiaque sur le terrain. Après avoir été emmené dans une ambulance, l’entraîneur des Bengals Zac Taylor a traversé le terrain pour s’entretenir avec l’entraîneur des Bills Sean McDermott et les officiels du match.

Taylor a déclaré plus tard que McDermott lui avait dit: “Je dois être à l’hôpital pour Damar, et je ne devrais pas entraîner ce match.” Les joueurs sont retournés aux vestiaires et vers 22 heures – environ une heure après l’effondrement de Hamlin – le match a été suspendu.