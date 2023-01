La NFL annule le match Bills-Bengals après l’arrêt cardiaque de Hamlin

Le match de football entre les Bills de Buffalo et les Bengals de Cincinnati qui a été suspendu lundi soir après que le joueur des Bills Damar Hamlin s’est effondré sur le terrain ne sera pas terminé, a annoncé jeudi la NFL.

La sécurité de 24 ans pour les Bills est tombé en arrière sur le gazon après avoir subi un arrêt cardiaque à la suite d’un tacle qu’il a effectué dans le premier quart du match de lundi. Des soins médicaux ont été immédiatement prodigués à Hamlin sur le terrain, y compris la RCR, avant d’être emmené dans un hôpital local. La NFL a annoncé plus tard dans la nuit que le match serait reporté pour la soirée.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a informé toutes les équipes de la ligue de la décision d’annuler le match plus tôt jeudi.

“Cela a été une semaine très difficile”, a déclaré Goodell dans un déclaration. “Nous continuons à nous concentrer sur le rétablissement de Damar Hamlin et nous sommes encouragés par les améliorations de son état ainsi que par l’énorme effusion de soutien et de soins pour Damar et sa famille à travers le pays. Nous sommes également extrêmement reconnaissants du travail incroyable de le personnel médical et féliciter chacun d’entre eux.”

La NFL a déclaré que la décision avait été prise parce que le match entre les deux équipes ne serait pas pris en compte pour déterminer si l’une ou l’autre des équipes se qualifierait pour les séries éliminatoires et parce que la reprogrammation du match aurait pour effet de retarder le début des séries éliminatoires.

Hamlin a été dans l’unité de soins intensifs du centre médical de l’Université de Cincinnati où il reste sous ventilateur pour l’aider à respirer. Les médecins qui l’ont soigné ont déclaré jeudi qu’il s’était réveillé et qu’il “montrait des signes de bonne récupération neurologique”.

Hamlin “devrait rester sous soins intensifs alors que son équipe de soins de santé continue de le surveiller et de le traiter”, ont déclaré les Bills dans un déclaration mercredi sur Twitter.