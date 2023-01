La NFL annonce le calendrier du week-end Super Wild Card

Le champ des éliminatoires de la NFL est défini.

Dimanche soir, la NFL a annoncé les dates, les heures et le calendrier de diffusion des matchs de la semaine prochaine.

Voici comment se déroulera le Super Wild Card Weekend :

SAMEDI, JAN. 14

N° 7 Seattle Seahawks au n ° 2 49ers de San Francisco (NFC)

16 h 35 HE

RENARD

n ° 5 Chargeurs de Los Angeles au n ° 4 Jaguars de Jacksonville (CAF)

20 h 15 HE

CNB

DIMANCHE, JAN. 15

N° 7 Dauphins de Miami au n ° 2 Billets de Buffalo (CAF)

13 h 05 HE

SCS

Numéro 6 Géants de New York au n ° 3 Vikings du Minnesota (NFC)

16 h 40 HE

RENARD

Numéro 6 Corbeaux de Baltimore au n ° 3 Bengals de Cincinnati (CAF)

20 h 15 HE

CNB

LUNDI, JAN. 16

N ° 5. Cowboys de Dallas au n ° 4 Boucaniers de Tampa Bay (NFC)

20 h 15 HE

ESPN/ABC

