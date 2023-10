La NFL Academy illumine le Tottenham Hotspur Stadium avec une victoire dominante contre Erasmus Hall | Nouvelles de la NFL

C’était une soirée inoubliable pour la NFL Academy (Image : NFL UK)

Voilà pour tout le tapage autour d’une future franchise internationale de la NFL. Que cela se produise ou non, le Royaume-Uni a peut-être déjà trouvé une équipe sur laquelle s’appuyer. Et comment nous pourrions nous habituer à un football régulier en milieu de semaine sous les lumières.

Le stade Tottenham Hotspur a accueilli mardi soir le quatrième match non officiel de Londres alors que la NFL Academy a remporté une victoire par blanchissage de 35-0 contre son adversaire américain Erasmus Hall. Il a remporté deux victoires en cinq jours contre ses homologues américains, après celle de vendredi contre l’IMG Academy à Loughborough.

Voici le nouveau brin exotique de l’ADN de la NFL Londres. C’est peut-être le plus intriguant et le plus innovant, car les traits du faste et de la passion d’une scène de football de lycée directement issus d’une série américaine de Netflix ont été transposés au siège de la ligue au nord de Londres.

Les navetteurs de Londres se sont arrêtés en grand nombre directement du travail avec des sacs en remorque et des bières à la main, les jeunes de la BigKid Foundation se sont assis pour profiter d’une dose de ce qui pourrait encore figurer parmi leurs aspirations de vie, le texte de la NFL Academy a rempli l’une ou l’autre zone des buts pour légitimer davantage une autre étape importante. , Toshane Boyce, produit de l’Académie, a apporté ses connaissances en matière de commentaires, et Ndamukong Suh a accompagné Osi Umenyiora, Maurice Jones-Drew et Kenny Stills pour amplifier la puissance des opérations de la NFL au Royaume-Uni.

L’opulence et les festivités frénétiques du match de dimanche entre les Bills de Buffalo et les Jaguars de Jacksonville avaient été supprimées. Cela a créé une foule intime enracinée dans les amis et les liens familiaux, préservant une atmosphère locale à l’une des opportunités les plus mises en avant jusqu’à présent pour impressionner les recruteurs. Pour le Royaume-Uni, c’était encore un progrès supplémentaire. Pour les joueurs, il s’agissait strictement d’affaires puisqu’ils continuaient à construire l’échantillon de films destiné à attirer les universités américaines.

Il a fallu attendre le début du deuxième quart-temps pour marquer les premiers points du match, date à partir de laquelle l’Académie n’a jamais regardé en arrière. Aligné à l’extérieur dans une formation 2×2, le receveur de l’Académie Bryan Winter a profité de la couverture de l’homme doux aux troisième et cinquième positions en vendant la feinte de corner avant de s’introduire à l’intérieur pour acheter la séparation, auquel cas le quart-arrière Jack Troni avait a déjà relâché le ballon pour retrouver son homme au fond de la zone des buts.

La même connexion a frappé à nouveau au troisième essai quelques minutes plus tard, Troni faisant preuve d’un formidable équilibre pour rouler vers sa gauche et retarder sa libération avec la pression qui arrivait avant d’absorber un énorme coup alors qu’il lançait une deuxième passe de touché de la journée à Winter sur ce qui était devenu une surroute profonde.

Il était 21-0 à la mi-temps, l’Académie composant une formation à droite à partir de laquelle l’option de contrôle a attiré le défenseur curl/flat tandis que Winter faisait irruption à l’intérieur pour entraîner une double couverture avec lui comme voie de dégagement, laissant Ben Lax. grand ouvert à l’arrière de la zone des buts.

L’Académie s’est tournée vers le jeu de course au cœur du troisième quart-temps, Justus Seelig déclenchant l’attaque et finissant par le terminer à deux mètres alors qu’il se regroupait derrière un bloqueur de tête après que le transfert pivotant de Troni ait vendu le jet-sweep pour tenter l’Erasmus Hall. EMOL vers le haut, ouvrant une avenue vers l’extérieur. Un autre point supplémentaire d’Andy Quinn a porté le score à 28-0.

Puis vint l’un des jeux de la soirée alors que le demi défensif Arthur de Boachie, un épineux aux tirs profonds toute la soirée, tirait un ballon sous-lancé pour l’interception avant de se précipiter sur la ligne de touche et de repousser une tentative de plaquage jusqu’à finalement être expulsé à la cinquième minute. -ligne de cour. Cela a peut-être suscité les acclamations les plus bruyantes de la journée de la part de la foule de Tottenham tandis que De Boachie, envahi par ses coéquipiers, se pavanait à travers la zone des buts pour célébrer. Il annoncerait une autre offre de Division 1 plus tard après le match, celle-ci de l’Université Campbell.

Il était encore temps pour un autre voyage vers la zone des buts, Troni glissant sur sa droite au quatrième but avant de tirer une fléchette hors plate-forme à Matthew Okunade, qui avait exécuté un parcours de frottement parfaitement chronométré avec un mouvement pré-snap. homme hiver.

Le retour occasionnel de leur numéro 13 électrique qui vous a fait sortir de votre siège figurait parmi les rares points chauds pour Erasmus Hall, car les visiteurs ont été manipulés par des hommes et exécutés pendant toute la durée. Ils repartent avec l’expérience de jouer à Tottenham, ainsi qu’une connaissance directe de ce que l’Académie prépare de ce côté-ci de l’Atlantique.

L’entraîneur-chef Steve Hagen avait parlé lors de la préparation du fait de jouer « plus vite » comme l’une des améliorations fondamentales clés depuis son arrivée, et cela était évident mardi. La rotation du personnel était nettement plus fluide que celle de leurs adversaires, la conception du jeu était clairement communiquée depuis la ligne de touche et, au fil du temps, un exercice utile de tempo offensif a eu lieu.

Pendant les entraînements, vous avez vu Fletcher Cornwall jouer un rôle de premier plan en marge en exécutant des signaux comme s’il jouait des charades pour aider à informer ses coéquipiers du prochain appel, tandis que d’autres ont été vus brandissant ce qui semblait être des cartes Batman et Joker comme autre méthode d’instruction. livraison. Et sur le terrain, le très convoité joueur de ligne offensive Daniel Akinkunmi a rappelé pourquoi il a reçu plus de 30 offres de Division 1 en tant qu’espoir international le mieux classé avant l’annonce de son engagement jeudi.

Il n’était pas nécessaire que les 60 000 fans ou les noms des superstars se sentent comme l’un des moments les plus spéciaux et déterminants pour le football au Royaume-Uni jusqu’à présent. Cela a également placé la barre plus haut quant à ce que l’on pourrait attendre de l’Académie au cours des années à venir. Le quatrième match non officiel de Londres pourrait et devrait être là pour rester.